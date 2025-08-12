Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ০৫
এ আয়োজনকে বিশেষ রঙে রাঙিয়ে তোলেন দেশসেরা একঝঁক তারকারা।
এ আয়োজনকে বিশেষ রঙে রাঙিয়ে তোলেন দেশসেরা একঝঁক তারকারা।

ব্যবসায় শিক্ষার ওপর দেশের অন্যতম বড় প্রতিযোগিতা ও উৎসব ১০ম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) মার্কেটিং ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ যৌথভাবে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

গত শনিবার (৯ আগস্ট) অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় সহায়তা দিয়েছে ফরাজী হাসপাতাল। আয়োজন সহযোগী হিসেবে ছিল ফেডারেশন অব হসপিটালিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (ফোহটেম) এবং জাতীয় বিতর্ক সংগঠন বাংলাদেশ ডিবেট ওয়ারিয়রস।

প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান। গেস্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের প্রধান ড. খন্দকার নাহিন মামুন এবং বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশের সভাপতি এম এ নাহিয়ানসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা এম আব্দুল্লাহ আল মামুন। এবারের আয়োজনকে বিশেষ রঙে রাঙিয়ে দেন দেশসেরা তারকার আফরান নিশো, তরুণ তারকা সাদিয়া আয়মান, উপস্থাপিকা ও অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা, অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ, মিডিয়াব্যক্তিত্ব নীল হুরের জাহান এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নির্মাতা ইফতেখার চৌধুরী। তাঁরা সবাই বেলা ১১টায় মূল মিলনমেলায় উপস্থিত হন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, কর্মশালা, সেমিনার, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও উৎসব এবং পুরস্কার বিতরণ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে সেমিনার, বিজনেস আইডিয়া প্রেজেন্টেশন, ভিডিও বা প্রিন্ট অ্যান্ড মেকিং, গেম শো এবং কালচারাল শো অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন বিভিন্ন করপোরেট ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পেশার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা।

বিষয়:

বিজিবিশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

বিকৃত লাশ দুটি ৩০ ঘণ্টা ধরে গাড়িতে, একজনের মুখ ছিল থ্যাঁতলানো

৫০ হাজার বিদেশির নাগরিকত্ব বাতিল করল কুয়েত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

সম্পর্কিত

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইস্ট ওয়েস্টে সেমিনার

ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইস্ট ওয়েস্টে সেমিনার

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ

শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তবমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন: উপাচার্য আমানুল্লাহ

শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তবমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন: উপাচার্য আমানুল্লাহ