জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু ২১ ডিসেম্বর

জাবি প্রতিনিধি 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের (২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) ও কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মোহাম্মদ আলী রেজা।

মোহাম্মদ আলী রেজা বলেন, ‘আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবারের ভর্তি পরীক্ষাও পূর্বের মতো ইউনিট-ভিত্তিক অনুষ্ঠিত হবে।’

মোহাম্মদ আলী রেজা আরও বলেন, ‘এবার আমরা বিভাগীয় শহরগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সময় স্বল্পতা এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমরা আগামী বছর থেকে বিভাগীয় শহরগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের চেষ্টা করব।’

উল্লেখ্য, গত বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জেইউ-আইবিএসহ মোট সাতটি ইউনিটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ‘এ’ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞান অনুষদ, ‘বি’ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, ‘সি’ ইউনিটের অধীনে কলা ও মানবিক অনুষদ, আইন অনুষদ ও তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, নাকট ও নাট্যতত্ত্ব ও চারুকলা বিভাগ ‘সি১’ ইউনিটের অধীনে, ‘ডি’ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত জীববিজ্ঞান অনুষদ ও ‘ই’ ইউনিটে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

