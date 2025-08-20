Ajker Patrika
ডাকসুতে তন্বীর সম্মানে প্রার্থী দেবে না ছাত্রদলও

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই আন্দোলনে গুরুতর আহত হন সানজিদা আহমেদ তন্বী। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই আন্দোলনে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বী ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে এই পদে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।

ছাত্রদলের প্যানেলে মোট ২৮টি পদের ৯ নম্বর সিরিয়ালে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদটি তন্বীর সম্মানে খালি থাকবে বলে জানিয়েছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির।

আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা করা হয়। এ সময় ২৮টি পদের স্থলে ২৭ সদস্যের প্যানেল ঘোষণার কারণ জানায় ছাত্রদল।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৫ জুলাই ছাত্রলীগের হামলায় আহত হন সানজিদা আহমেদ তন্বী। ওই সময় রক্তাক্ত দেহে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তন্বীর ছবি সারা দেশে আলোড়ন তুলেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন সানজিদা আহমেদ তন্বী। তাঁর সম্মানে এ পদ খালি রাখল ছাত্রদল। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) পক্ষ থেকেও জানানো হয়, এই পদে তাঁদের কেউ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন না।

এর আগে সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দেন সানজিদা আহমেদ তন্বী।

তন্বী ঢাবির ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী।

