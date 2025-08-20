নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসু নির্বাচনের প্যানেলের পর এবার হল সংসদ নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রদল। আজ বুধবার দুপুরে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।
হল সংসদের মনোনীত প্রার্থীরা হলেন—
১. মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল: সহসভাপতি (ভিপি) মো. জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) জোবায়ের হোসেন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) রিজভী আলম, সাহিত্য সম্পাদক রায়হান আহমেদ সিব্বির, সংস্কৃতি সম্পাদক হারুন অর রশিদ, পাঠকক্ষ সম্পাদক মো. মুজাহিদুল ইসলাম, ইনডোর গেমস সম্পাদক রবিউল ইসলাম ইভান, আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক বিশ্বাস মো. ফাহাদ, সমাজসেবা সম্পাদক মো. মিফতাহুল ইসলাম। এছাড়া সদস্য পদে তৌফিকুল ইসলাম প্রতীক, ইফতেখার হাসান রাদ, শাহরিয়ার মোস্তাক দিদার ও আদনান শাহরিয়ার।
২. কবি জসীমউদ্দীন হল: সহসভাপতি মো. আব্দুল ওহেদ, সাধারণ সম্পাদক সিফাত ইবনে আমিন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহতাসিম বিল্লাহ হিমেল, সাহিত্য সম্পাদক রাফি আহম্মেদ উৎস, সংস্কৃতি সম্পাদক মো. মুনতাসির, পাঠকক্ষ সম্পাদক সাফায়াত আহসান, ইনডোর গেমস সম্পাদক তানজিম সাকিব, আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক আদিল মাহমুদ, সমাজসেবা সম্পাদক আরিয়ান চৌধুরী এবং সদস্য পদে হৃদয় ভূঁইয়া, মোহাম্মদ হাসান, মো. তানজিউর রহমান (হিশাম) ও নাহিদুল আলম।
৩. মাস্টারদা সূর্যসেন হল: সহসভাপতি মনোয়ার হোসেন প্রান্ত, সাধারণ সম্পাদক লিয়ন মোল্যা, সহকারী সাধারণ সম্পাদক সামিউল আমিন গালিব, সাহিত্য সম্পাদক সিদরাতুল মুনতাহা আলিফ, সংস্কৃতি সম্পাদক সাব্বির হাসান, পাঠকক্ষ সম্পাদক শাকিল আহাম্মেদ, ইনডোর গেমস সম্পাদক নাজিম উদ্দিন, আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক শাদমান সাকিব, সমাজসেবা সম্পাদক শিপন মিয়া এবং সদস্য পদে লিমন মেজর লিংকন, মো. সুমন হোসাইন, জাওয়াদ আহমেদ শিকদার ও যুহাম পাশা।
৪. বিজয় একাত্তর হল: সহসভাপতি মো. সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. সাকিব বিশ্বাস, সহকারী সাধারণ সম্পাদক সুলতান মো. সাদমান সিদ্দীক, সাহিত্য সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সংস্কৃতি সম্পাদক মুহাম্মদ ইকবাল মাহমুদ, পাঠকক্ষ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ, ইনডোর গেমস সম্পাদক শাহরিয়ার ইসলাম হৃদয়, আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক ফাহিম আহমেদ, সমাজসেবা সম্পাদক ইমতিয়াজ রনি এবং সদস্য পদে আহনাফ আহমেদ রাফি, সাঈদ হাসান সাদ, সোলায়মান হোসেন রবি, ও মো. তাহমিদ মুবিন রাতুল।
৫. শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল: সহসভাপতি হাসিবুর রহমান আসিফ, সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিব, সহকারী সাধারণ সম্পাদক হুমায়ন কবীর, সাহিত্য সম্পাদক সিয়াম ইবনে সুলতান মিরাজ, সংস্কৃতি সম্পাদক মো. অন্তর সেখ, পাঠকক্ষ সম্পাদক আশিকুর রহমান, ইনডোর গেমস সম্পাদক সাঈফ আলী শিথিল, আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশিদ, সমাজসেবা সম্পাদক মো. মুজাহিদুল ইসলাম সরকার এবং সদস্য পদে মো. সানিন সাইদ, নাজমুস সাকিব খান, হাসিবুল আলম তাহিন ও জাহিদ হাসান রাসেল।
এছাড়া অন্যান্য হলগুলোতে প্রার্থীরা হলেন—
৬. কবি জসীমউদ্দীন হল সংসদ:
১. সহসভাপতি মো. আব্দুল ওহেদ
২. সাধারণ সম্পাদক সিফাত ইবনে আমিন
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহতাসিম বিল্লাহ হিমেল
৪. সাহিত্য সম্পাদক রাফি আহম্মেদ উৎস
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক মো. মুনতাসির
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক সাফায়াত আহসান
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক তানজিম সাকিব
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক আদিল মাহমুদ
৯. সমাজসেবা সম্পাদক আরিয়ান চৌধুরী
১০. সদস্য হৃদয় ভূঁইয়া
১১. সদস্য মোহাম্মদ হাসান
১২. সদস্য মো. তানজিউর রহমান (হিশাম)
১৩. সদস্য নাহিদুল আলম
৭. মাস্টারদা সূর্যসেন হল:
১. সহসভাপতি মনোয়ার হোসেন প্রান্ত
২. সাধারণ সম্পাদক লিয়ন মোল্যা
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক সামিউল আমিন গালিব
৪. সাহিত্য সম্পাদক সিদরাতুল মুনতাহা আলিফ
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক সাব্বির হাসান
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক শাকিল আহাম্মেদ
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক নাজিম উদ্দিন
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক শাদমান সাকিব
৯. সমাজসেবা সম্পাদক শিপন মিয়া
১০. সদস্য লিমন মেজর লিংকন
১১. সদস্য মো. সুমন হোসাইন
১২. সদস্য জাওয়াদ আহমেদ শিকদার
১৩. সদস্য যুহাম পাশা
৮. বিজয় একাত্তর হল:
১. সহসভাপতি মো. সাজ্জাদ হোসেন
২. সাধারণ সম্পাদক মো. সাকিব বিশ্বাস
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক সুলতান মো. সাদমান সিদ্দীক
৪. সাহিত্য সম্পাদক মাহফুজুর রহমান
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক মুহাম্মদ ইকবাল মাহমুদ
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক শাহরিয়ার ইসলাম হৃদয়
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক ফাহিম আহমেদ
৯. সমাজসেবা সম্পাদক ইমতিয়াজ রনি
১০. সদস্য আহনাফ আহমেদ রাফি
১১. সদস্য সাঈদ হাসান সাদ
১২. সদস্য সোলায়মান হোসেন রবি
১৩. সদস্য মো. তাহমিদ মুবিন রাতুল
৯. শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল:
১. সহসভাপতি হাসিবুর রহমান আসিফ
২. সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিব
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক হুমায়ন কবীর
৪. সাহিত্য সম্পাদক সিয়াম ইবনে সুলতান মিরাজ
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক মো. অন্তর সেখ
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক আশিকুর রহমান
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক সাঈফ আলী শিথিল
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশিদ
৯. সমাজসেবা সম্পাদক মো. মুজাহিদুল ইসলাম সরকার
১০. সদস্য মো. সানিন সাইদ
১১. সদস্য নাজমুস সাকিব খান
১২. সদস্য হাসিবুল আলম তাহিন
১৩. সদস্য জাহিদ হাসান রাসেল
১০. শেখ মুজিবুর রহমান হল:
১. সহসভাপতি সাইফ আল ইসলাম দীপ
২. সাধারণ সম্পাদক রিনভী মোশাররফ
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ আজীম
৪. সাহিত্য সম্পাদক: মো. শাহিনুর ইসলাম শাহিন
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক সাদমান সাকিব শাওন
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক নাফি বিন মামুন
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক আনোয়ারুল হোসাইন
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান
৯. সমাজসেবা সম্পাদক মো. তৌহিদুর রহমান তাহসিন
১০. সদস্য রেজোয়ান মাহমুদ ফারুকী
১১. সদস্য রিজভী আহমেদ
১২. সদস্য সাজ্জাদ হোসেন
১৩. সদস্য মো. ফয়সাল হোসেন
১১. হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল:
১. সহসভাপতি মো. আবুজার গিফারী ইফাত
২. সাধারণ সম্পাদক মহিবুল ইসলাম আকন্দ
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক মো. তানভীর আহমেদ জিয়াম
৪. সাহিত্য সম্পাদক ইফতেখার হাসনাত ইফতি
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক শাহজালাল বারী
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক মাসুম রানা
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক জাওয়াদ সাব্বির চৌধুরী মুগ্ধ
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক নাদিম মাহমুদ শিহাব
৯. সমাজসেবা সম্পাদক সাজ্জাদ হোসাইন রবিন
১০. সদস্য গাজী মো. ওমর ফারুক
১১. সদস্য মাহির ইবনে ওমর
১২. সদস্য আব্দুল্লাহ
১৩. সদস্য ইলহাম তাইয়েব খন্দকার জারিফ
১২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল:
১. সহসভাপতি আশিকুর রহমান
২. সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম নাহিদ
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুনায়েদ আবরার
৪. সাহিত্য সম্পাদক মো. হাদিউল ইসলাম
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক শাবাব আশফাক পরশ
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক সোহানুর রহমান সোহান
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক নূর মোহাম্মদ।
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক সিফাত খান
৯. সমাজসেবা সম্পাদক ওয়ালিউর রহমান
১০. সদস্য মো. আতিক মোসাদ্দিক জিহাদ
১১. সদস্য মো. তানজিল
১২. সদস্য আলী হোসেন
১৩. সদস্য মো. মইনুল হোসেন সামিম
১৩. স্যার এ এফ রহমান হল:
১. সহসভাপতি রাকিবুল হাসান
২. সাধারণ সম্পাদক কাওসার হামিদ
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক মো. মাহদীজ্জামান জ্যোতি
৪. সাহিত্য সম্পাদক তাওহিদুল ইসলাম
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক মোহাম্মদ মুবিন
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক ফারহান শাহরিয়ার চৌধুরী
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক শাহরিয়ার তানজিল
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক আলামিন মিয়া
৯. সমাজসেবা সম্পাদক মো. মাসুম বিল্লাহ
১০. সদস্য মো. মেহেদী হাসান শিমুল
১১. সদস্য শাহারিয়া হোসেন জয়
১২. সদস্য মো. নাজমুল হাছান
১৩. সদস্য মুতাসিম বিল্লাহ রাখিন তকী
১৪. সলিমুল্লাহ মুসলিম হল:
১. সহসভাপতি মো. ইমন মিয়া
২. সাধারণ সম্পাদক তাওহিদুল ইসলাম তাইমুন
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইয়ানাথ ইসলাম
৪. সাহিত্য সম্পাদক: মো. সৈকত হোসেন
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক রাকিবুল হাসান
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক মো. মাহফুজ আলী
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক মেহেদী হাসান রিফাত
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক মো. সবুজ আহমেদ
৯. সমাজসেবা সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক
১০. সদস্য মো. মাহিন আকন্দ
১১. সদস্য সাইমুম খান রাদিল
১২. সদস্য মো. আহরাফ খান
১৩. সদস্য মুনতাসির মিছবা অহন
১৫. অমর একুশে হল:
১. সহসভাপতি মো. আসাদুল হক আসাদ
২. সাধারণ সম্পাদক শাহনোমান জিওন
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক নূরুল আমিন তায়েব
৪. সাহিত্য সম্পাদক নাজমুল কাদের
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক নাহিদ হোসাইন
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক আতিকুর রহমান বিপ্লব
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক রাফি আহমেদ
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান রিফাত
৯. সমাজসেবা সম্পাদক নাফিউল হাসান তালুকদার
১০. সদস্য কোরবান আলী
১১. সদস্য মোসাদ্দেক আলী
১২. সদস্য মবিন মিয়া
১৩. সদস্য মাহাদী হাসান সানিম
১৬. ফজলুল হক মুসলিম হল:
১. সহসভাপতি শেখ রমজান আলী রকি
২. সাধারণ সম্পাদক হারুন খান সোহেল
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজু চৌধুরী
৪. সাহিত্য সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক ফুয়াদ আল নাসের সিয়াম
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক সরফরাজ হোসেন ইউসুফ শিপন
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক জাবের আল হাসান পার্থ
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক মো. আশরাফুল ইসলাম
৯. সমাজসেবা সম্পাদক মো. সোহেল
১০. সদস্য তীব্র হোসেন আবু সাঈদ
১১. সদস্য তাহমিদ আল রহমান দিগন্ত
১২. সদস্য ফারদিন হাওলাদার
১৩. সদস্য হামিম তাসরিফ আবির
১৭. রোকেয়া হল:
১. সহসভাপতি মোছা. শ্রাবণী আক্তার
২. সাধারণ সম্পাদক আনিকা বিনতে আশরাফ
৩. সহকারী সাধারণ সম্পাদক শ্রাবন্তী হাসান বন্যা
৪. সাহিত্য সম্পাদক নিসর্গ সেবা
৫. সংস্কৃতি সম্পাদক নুসিংম্যা মারমা (সারা)
৬. পাঠকক্ষ সম্পাদক সাকিবা সুলতানা বন্যা
৭. ইনডোর গেমস সম্পাদক সাদিয়া আফরিন এ্যানি
৮. আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক অর্পিতা সাহা
৯. সমাজসেবা সম্পাদক আফিয়া আতিকা
১০. সদস্য মেহনাজ রহমান নিসফা
১১. সদস্য শরিফা ইসলাম সূচনা
১২. সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌসী জুঁই
১৩. সদস্য শেখ শাম্মী আক্তার
জুলাই আন্দোলনে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বী ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে এই পদে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেছেন, ছাত্রদল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডাকসুর প্যানেল নির্ধারণ করেছে। অন্য কারও হস্তক্ষেপ এখানে ছিল না।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বামপন্থী তিন সংগঠনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যানটিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা ক২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম নেওয়ার শেষ দিনেও প্যানেল চূড়ান্ত করতে পারেনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। তবে আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করে চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষণা করেছে তারা।৩ ঘণ্টা আগে