ডাকসু হবে সবার, কোনো দল বা বর্গের নয় : সাদিক কায়েম

ভিপি পদপ্রার্থী, ছাত্রশিবির
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসু হবে সবার, এটা কোনো দল বা বর্গের হবে না বলে প্রত্যাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে সংগঠন থেকে ভিপি পদপ্রার্থী সাদিক কায়েমের। কেমন ডাকসু প্রত্যাশা করেন—আজকের পত্রিকার এমন প্রশ্নে গতকাল মঙ্গলবার তিনি এ মন্তব্য করেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘আমরা চাই, এই ডাকসু হবে সবার, এটা কোনো দল বা বর্গের হবে না। জুলাইয়ে আমরা যেমন সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি, ডাকসুতেও আমরা সে রকমই করতে চাই। বিগত সময়ে ছয়টি ডাকসু হয়েছে এবং সেসব ডাকসুতে নেতাও তৈরি হয়েছেন। তবে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট দলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে কাজ করবে।’
নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংকট নিরসনে কাজ করবেন বলেও জানান ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী। তিনি বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বাধ্য করব শিক্ষার্থীদের নানা সংকট নিরসনে পদক্ষপ নিতে। আমরা চাই, একজন বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী পড়াশোনার পরিবেশ পাবে, হলে খাদ্যের মান ঠিক পাবে, হলের সিট সুন্দরভাবে পাবে, সে সঙ্গে লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি ও স্বাস্থ্যসেবা পাবে। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।’
নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে সাদিক কায়েম বলেন, ‘বিগত এক বছরে আমাদের নানা পদক্ষেপে শিক্ষার্থীদের অভূতপূর্ব সাড়া দেখে আমরা জয়ের বিষয়ে আশাবাদী। আমাদের নিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন দেখছে এবং তারা আমাদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে চায়। এ কারণে আমরা মনে করছি, আমাদের সম্পূর্ণ প্যানেলের বিজয় হবে।’
ডাকসু হবে সবার, এটা কোনো দল বা বর্গের হবে না বলে প্রত্যাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে সংগঠন থেকে ভিপি পদপ্রার্থী সাদিক কায়েমের। কেমন ডাকসু প্রত্যাশা করেন—আজকের পত্রিকার এমন প্রশ্নে গতকাল মঙ্গলবার তিনি এ মন্তব্য করেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘আমরা চাই, এই ডাকসু হবে সবার, এটা কোনো দল বা বর্গের হবে না। জুলাইয়ে আমরা যেমন সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি, ডাকসুতেও আমরা সে রকমই করতে চাই। বিগত সময়ে ছয়টি ডাকসু হয়েছে এবং সেসব ডাকসুতে নেতাও তৈরি হয়েছেন। তবে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট দলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে কাজ করবে।’
নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংকট নিরসনে কাজ করবেন বলেও জানান ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী। তিনি বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বাধ্য করব শিক্ষার্থীদের নানা সংকট নিরসনে পদক্ষপ নিতে। আমরা চাই, একজন বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী পড়াশোনার পরিবেশ পাবে, হলে খাদ্যের মান ঠিক পাবে, হলের সিট সুন্দরভাবে পাবে, সে সঙ্গে লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি ও স্বাস্থ্যসেবা পাবে। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।’
নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে সাদিক কায়েম বলেন, ‘বিগত এক বছরে আমাদের নানা পদক্ষেপে শিক্ষার্থীদের অভূতপূর্ব সাড়া দেখে আমরা জয়ের বিষয়ে আশাবাদী। আমাদের নিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন দেখছে এবং তারা আমাদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে চায়। এ কারণে আমরা মনে করছি, আমাদের সম্পূর্ণ প্যানেলের বিজয় হবে।’
ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ খুবই ঘোলাটে এবং নির্বাচনের কোনো ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে মন্তব্য করেছেন ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ মনোনীত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। ডাকসু নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বিভিন্ন অপপ্রচারে নেমেছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের (ঢাবি) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রদল প্যানেলের সম্ভাব্য ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আজকের পত্রিকার সঙ্গে ডাকসু নির্বাচনের...১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আরও একটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রগতিশীল বাম জোট গতকাল মঙ্গলবার তাদের প্যানেলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে।১ ঘণ্টা আগে
মামলার অন্য বিবাদীরা হলেন ওই স্কুলের সাবেক সভাপতি জাকির আহমেদ, প্রধান শিক্ষক তোফাজ্জল হোসেন, তাঁর স্ত্রী শিক্ষক রাসিদা আক্তার, উপ-আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ঢাকার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং কেরানীগঞ্জের উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।৬ ঘণ্টা আগে