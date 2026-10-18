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যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা

লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ শতাংশ বৃত্তির সুযোগ

শিক্ষা ডেস্ক
লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ শতাংশ বৃত্তির সুযোগ

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব লিংকনে পড়তে চান? আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ‘গ্লোবাল লিডার্স স্কলারশিপ ২০২৭’-এ আবেদন নেওয়া হচ্ছে। স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ের মেধাবী বিদেশি শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোই এই বৃত্তির লক্ষ্য। পড়াশোনা, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও নেতৃত্বের সম্ভাবনা— তিনটিই বিবেচনায় থাকবে। বৃত্তিটি প্রতিযোগিতামূলক, তাই নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা পাবেন নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ ও আনুষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরণী। চাইলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর’ হওয়ার আমন্ত্রণও পাবেন।

আবেদনের যোগ্যতা: শুধু আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। ২০২৬-২৭ বা ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষের টিউটেড (ক্লাসভিত্তিক) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্সে অফার লেটার থাকতে হবে। স্নাতকোত্তরে আবেদনের জন্য স্নাতকে ২:১ ডিগ্রি, স্নাতকে আবেদনের জন্য ১২৮ ইউসিএএস পয়েন্ট লাগবে। বর্তমানে অধ্যয়নরতদের সর্বশেষ একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা: বিশেষ নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আনুষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব লিংকনের ‘ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর’ হিসেবে আবেদনের আমন্ত্রণ।

আবেদনের পদ্ধতি:নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বৃত্তির আনুষ্ঠানিক আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনের ওয়েবসাইট

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর ২০২৬, ৭ জুন ২০২৭ ও ১৮ অক্টোবর ২০২৭।

বিষয়:

শিক্ষাযুক্তরাজ্যআন্তর্জাতিকছাপা সংস্করণবিশ্ববিদ্যালয়
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