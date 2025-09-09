ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়। কার্জন হল, শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, সিনেট ভবন, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভূতত্ত্ব বিভাগ ও ইউ ল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ—এই আটটি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে ভোট দেন শিক্ষার্থীরা।
দীর্ঘ ছয় বছর পর এবার ডাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ছাত্রী হলে ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন এবং ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন।
ছয় পৃষ্ঠার ওএমআর শিটের ব্যালট পেপারে আজ সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পছন্দের প্রতিনিধি বাছাই করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষে মোট ১৪টি মেশিনে ব্যালট গণনা করা হবে। এসব মেশিনের এক একটির স্ক্যানিং স্পিড প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ হাজার পাতা। কোনোটির সক্ষমতা আরও বেশি; ঘণ্টায় আট হাজার পাতা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ভোটকেন্দ্রের সামনে ভোট গণনা সরাসরি এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হবে বলে গত রোববারই জানিয়েছিলেন ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ক্যাম্পাসে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী’ জোটের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েমকে লক্ষ্য করে ছাত্রদল সমর্থক ও নেতা-কর্মীরা ‘রাজাকার’ স্লোগান দেন। এ২৮ মিনিট আগে
দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আটটি কেন্দ্রে শুরু হওয়া এই ভোট গ্রহণ শেষ হয় নির্ধারিত সময় বিকেল ৪টায়। তবে ৪টার পরও যাঁরা লাইনে ছিলেন, তাঁদের ভোট গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন সবা৩৪ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেছেন স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী তাহমিনা আক্তার। তিনি আজ সাড়ে তিনটার দিকে টিএসসিতে সাংবাদিকদের সামনে এই ঘোষণা দেন।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টা পর্যন্ত ৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। বেগম রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা এই কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে