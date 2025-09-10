Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

শহীদুল্লাহ হলে শিবিরের সাদিক, ফরহাদ ও মহিউদ্দিন এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শহীদুল্লাহ হলে শিবিরের সাদিক, ফরহাদ ও মহিউদ্দিন এগিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শহীদুল্লাহ হলে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থীরাই এগিয়ে রয়েছেন।

ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৯৬৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল পেয়েছেন ১৯৯ ভোট। অন্যদিকে উমামা ১৪০, শামীম ১৬১, আব্দুল কাদের ৫৬ ও জামাল ২৬ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৭৭৩ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু বাকের পেয়েছেন ২৪১ ভোট, হা-মিম পেয়েছেন ২৪৯, মেঘমল্লার ১২৫ এবং আরাফাত পেয়েছেন ৭৯ ভোট।

এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান পেয়েছেন ৮৪৪ ভোট, যেখানে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মায়েদ পেয়েছেন ১৭৯ ভোট। এছাড়া তাহমিদ পেয়েছেন ১২৯ এবং আশরেফা পেয়েছেন ২১ ভোট।

বিষয়:

শিবিরডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

ঢাবি ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানালেন ভিপি প্রার্থী কাদের

ঢাবি ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানালেন ভিপি প্রার্থী কাদের

এস এম হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে

এস এম হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে

কারচুপির নির্বাচন, ডাকসু বর্জন করলাম: উমামা ফাতেমা

কারচুপির নির্বাচন, ডাকসু বর্জন করলাম: উমামা ফাতেমা