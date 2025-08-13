ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে ডেটাসফট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলিং টেক সেন্টার উদ্বোধন

শিক্ষা ডেস্ক
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন টেক সেন্টার চালু হয়েছে। এই সেন্টারের নাম ডিএমএ-ডিআইইউ টেক সেন্টার (ডেটাসফট ম্যানুফেকচারিং অ্যান্ড এসেম্বলিং—ডিআইইউ টেক সেন্টার)। শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি বিষয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
১১ আগস্ট (সোমবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন ল্যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আর কবির সেন্টারটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খান এবং ডিএমএ চেয়ারম্যান মাহাবুব জামান।
সিএসই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. শেখ রাশেদ হায়দার নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ডিএমএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান রহমান, রহিম আফরোজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম, ইন্টেলিয়ারের উপদেষ্টা মো. শফিকুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. বিমল চন্দ্র দাস এবং সিএসই বিভাগের সহযোগী প্রধান অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম।
উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. মো. সবুর খান বলেন, ডিএমএ-ডিআইইউ টেক সেন্টার ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করবে। শিক্ষার্থীরা এখানে আইওটি, অটোমেশন, পিসিবি ডিজাইন, এসএমপি ও ম্যানুফেকচারিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবে। তিনি শিক্ষার্থীদের এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মোপযোগী হয়ে ওঠার আহ্বান জানান।
ড. মো. সবুর খান আরও আশা প্রকাশ করেন, এই সেন্টার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইনোভেশন, গবেষণা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের একটি সফল হাব হিসেবে গড়ে উঠবে।
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়টির চ্যান্সেলর মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের অনুমোদনক্রমে গত ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৭ আগস্ট তিনি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়১ ঘণ্টা আগে
তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর এ যুগে কেবল তাত্ত্বিক শিক্ষা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির (জিডিইউ) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। তিনি বলেন, তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গত ১৭ জুলাইয়ে কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করার বিষয় নিয়ে একটি পরিপত্র জারি করে। এই সুযোগ থেকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করার পরিপত্রটির বাতিল ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার দাবি নিয়ে সংবাদ১ দিন আগে
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা আজ সোমবার (১২ আগস্ট) রাত ১১:৫৯ মিনিটে শেষ হবে। দুই দিন বাড়ানো এই সময়সীমা গত রোববার (১০ আগস্ট) ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (প্রস্তাবিত) অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রশাসক অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস১ দিন আগে