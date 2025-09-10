Ajker Patrika
সুফিয়া কামাল হলেও ভিপি-জিএস পদে এগিয়ে সাদিক-ফরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সুফিয়া কামাল হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) ও জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) পদে বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন শিবিরের সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদ।

ভিপি: সাদিক কায়েম ১২৭০, আবিদ ৪২৩, উমামা ৫৪৭, শামিম ৪৮৫ ভোট পেয়েছেন।

জিএস: ফরহাদ ৯৬৪, মেঘমল্লার ৫০৭, হা-মিম ৪০২, আরাফাত ৪৯৮, আবু বাকের ২১৬ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস: মহিউদ্দিন ১১৩৫, হা-মিম ৩৯৭, তাহমিদ ৩৫৩, জাবির ১৩০ ভোট পেয়েছেন।

