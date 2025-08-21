গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কাজ করব: আবু বাকের মজুমদার

জিএস প্রার্থী, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’-এর ব্যানারে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। গতকাল বুধবার আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপে এ পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।
আবু বাকের মজুমদার জুলাই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছেন বর্তমানে। নির্বাচিত হলে কী ধরনের কাজে অগ্রাধিকার দেবেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সে ক্ষেত্রে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কাজ করব। আবাসনের সংকট কাটাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আবাসন নিশ্চিত করতে “ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান সিট” বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়া একাডেমিক ও গবেষণায় সংস্কার আনতে উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিশেষ করে গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিতে। কর্তৃপক্ষ যদি প্রতিবছর ২০০ শিক্ষার্থীর গবেষণায় ফান্ডিং (অর্থ) করে, তাহলে আগামী ১০ বছরে দেশের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে।’
পরিবেশ এবং নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব মডেল তৈরির কথাও জানান আবু বাকের মজুমদার। তিনি বলেন, পরিবেশ এবং নিরাপত্তার জন্যও যুগোপযোগী মডেল তৈরি করা হবে। যাতে ঢাবির শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকে। এর ফলে নিরাপত্তার যে সংকটের কথা শোনা যায়, তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। এ ছাড়া গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলে খাবারের যে মান থাকা প্রয়োজন, তাও নিশ্চিতে কাজ করা হবে।
ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ খুবই উৎসবমুখর বলেও মনে করেন আবু বাকের । তিনি বলেন, ‘উৎসবমুখর পরিবেশের কথা শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও জানিয়েছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির সহাবস্থানও বজায় রয়েছে। আমরা আশাবাদী, নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এই ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি বজায় থাকবে। আশা করি, শিক্ষার্থীরা অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।’
