Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

জবিতে বর্ণিল আয়োজনে নববর্ষ উদ্‌যাপন

জবি প্রতিনিধি 
জবিতে বর্ণিল আয়োজনে নববর্ষ উদ্‌যাপন
পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে জবি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশাখী শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎উৎসবমুখর পরিবেশ ও বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) শুরু হয়েছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন। ‘নববর্ষের আবাহন, ঐক্য, শান্তি ও উত্তরণ’—প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ মঙ্গলবার সকালে দু’দিনব্যাপী বর্ষবরণের বর্ণাঢ্য কর্মসূচির সূচনা হয়।

উৎসবের প্রথম দিন সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সাজিদ ভবনের নিচতলায় শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খুদে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, উচ্ছ্বাস ও রঙিন তুলির আঁচড়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রাণবন্ত উৎসবে রূপ নেয়।

‎অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শারমিন।

‎এরপর সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে বৈশাখী শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি রায়সাহেব বাজার মোড় হয়ে বাহাদুর শাহ্ পার্ক ঘুরে ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন। ‎

জবি-চিত্রাঙ্গন

‎দু’দিনব্যাপী এই আয়োজনে আরও থাকছে বৈশাখী মেলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আগামীকাল বুধবার পর্যন্ত চলবে নববর্ষের এই জমকালো আয়োজন।

বিষয়:

জবিনববর্ষবাংলা নববর্ষপয়লা বৈশাখজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

সম্পর্কিত

জবিতে বর্ণিল আয়োজনে নববর্ষ উদ্‌যাপন

জবিতে বর্ণিল আয়োজনে নববর্ষ উদ্‌যাপন

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পাঠদানে ফেরানো: চাকরিপ্রার্থীরা ক্ষুব্ধ বেকারত্বের শঙ্কা

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পাঠদানে ফেরানো: চাকরিপ্রার্থীরা ক্ষুব্ধ বেকারত্বের শঙ্কা

পাঠকবন্ধুর বর্ষ সমাপন উৎসব: বিদায়ের আলোয় নতুনের গান

পাঠকবন্ধুর বর্ষ সমাপন উৎসব: বিদায়ের আলোয় নতুনের গান

যবিপ্রবির নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর

যবিপ্রবির নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর