উৎসবমুখর পরিবেশ ও বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) শুরু হয়েছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্যাপন। ‘নববর্ষের আবাহন, ঐক্য, শান্তি ও উত্তরণ’—প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ মঙ্গলবার সকালে দু’দিনব্যাপী বর্ষবরণের বর্ণাঢ্য কর্মসূচির সূচনা হয়।
উৎসবের প্রথম দিন সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সাজিদ ভবনের নিচতলায় শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খুদে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, উচ্ছ্বাস ও রঙিন তুলির আঁচড়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রাণবন্ত উৎসবে রূপ নেয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শারমিন।
এরপর সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে বৈশাখী শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি রায়সাহেব বাজার মোড় হয়ে বাহাদুর শাহ্ পার্ক ঘুরে ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন।
দু’দিনব্যাপী এই আয়োজনে আরও থাকছে বৈশাখী মেলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আগামীকাল বুধবার পর্যন্ত চলবে নববর্ষের এই জমকালো আয়োজন।
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একটা অংশকে আবার পাঠদান কার্যক্রমে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে ‘শিক্ষক পুল’ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।৩ ঘণ্টা আগে
বছর যায়, বছর আসে। সময় তার নিজস্ব গতিতে চলে। আর আমাদের জীবন থেকে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে একেকটি দিন, একেকটি মুহূর্ত। পুরোনোকে পেছনে ফেলে নতুনকে বরণ করাই যেন সবার চিরচেনা অভ্যাস। বৈশাখ এলেই তাই চারপাশে লাল-সাদার রঙিন ছটা, পান্তা-ইলিশের আয়োজন, মঙ্গল শোভাযাত্রার উচ্ছ্বাস আর বৈশাখী মেলার কোলাহল।১৫ ঘণ্টা আগে
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) উপাচার্যের দায়িত্ব পেয়েছেন অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক। আজ সোমবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা বিভাগ।১৭ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) পদে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম। বর্তমানে তিনি ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের (ভারপ্রাপ্ত) ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব এ এস এম কাসেম (সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা)...১৮ ঘণ্টা আগে