এমন ঘটনাকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না: ইমি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের আইন ভাঙার অভিযোগ তুলেছেন প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। তিনি বলেছেন, ‘এমন ঘটনাকে কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না।’

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি বলেন, ‘ভোট গণনার সময় যেখানে কোনো প্রার্থী থাকার কথা নয়, সেখানে প্রার্থীর উপস্থিতি আইন লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এরপর সেই প্রার্থীর দেখানো পথে অন্যরাও কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা চালাল। কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠে পড়ে যদি আমরা এরকম আইনকে অমান্য করি, তাহলে সেটা দেশকে একটি বাজে মেসেজ দেয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘দুটি দলের নেতা-কর্মীদের বহিরাগত সমর্থকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন। প্রশাসনের অব্যবস্থাপনার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়েছে, সহিংস অবস্থা তৈরি হয়েছে।’

এ সময় একই প্যানেলের এজিএস প্রার্থী জাবির আহমেদ জুবেল বলেন, ‘সাদিক কায়েম ভোট গণনার সময় কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন। এটা অন্য কোনো প্যানেলের প্রার্থী করেন নাই।’

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জাবির আহমেদ জুবেল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
