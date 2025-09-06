৮ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাবে ঢাবি ছাত্রদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করবে শাখা ছাত্রদল। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) নির্বাচনী প্রচারণার লিফলেটসহ অন্যান্য আবর্জনা সরাতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। আজ দুপুরে শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ১১টা হতে সারা দিনব্যাপী ঢাবির জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পুরো ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
ঢাবি ছাত্রদলের সব হল শাখার নেতাকর্মীরা নিজ নিজ হল প্রাঙ্গণে এবং ক্যাম্পাসের অন্য সব অংশে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির নেতারা পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করবেন বলে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন আজ এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এবং সব নেতাকর্মীকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও কার্যকরীভাবে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করবে শাখা ছাত্রদল। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) নির্বাচনী প্রচারণার লিফলেটসহ অন্যান্য আবর্জনা সরাতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। আজ দুপুরে শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ১১টা হতে সারা দিনব্যাপী ঢাবির জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পুরো ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
ঢাবি ছাত্রদলের সব হল শাখার নেতাকর্মীরা নিজ নিজ হল প্রাঙ্গণে এবং ক্যাম্পাসের অন্য সব অংশে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির নেতারা পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করবেন বলে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন আজ এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এবং সব নেতাকর্মীকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও কার্যকরীভাবে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ফল সবাই চান। সে অনুযায়ী পড়াশোনাও করেন। কিন্তু তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ষে গিয়ে দেখা যায়, খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ফলের অধিকারী হন। তাঁদের এই অর্জনের নেপথ্যের কৌশল নিয়ে জানার আগ্রহ থাকে বাকি শিক্ষার্থীদের। তাঁদের আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা খুঁজেছি ভালো ফলধারী...৮ ঘণ্টা আগে
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে শুরু হয় নতুন এক অধ্যায়। হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কথাই বলছি। প্রতিবছর লাখো শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার দৌড়ে নামেন, কিন্তু সুযোগ মেলে অল্প কিছু শিক্ষার্থীর। তাই এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এখন থেকেই সঠিক প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।৮ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য পারিবারিক আইন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পারিবারিক আইন অংশে যে শিক্ষার্থী যতটা প্রস্তুত, তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা ততটাই বেশি। এ জন্য দরকার পরিকল্পিত, গোছানো ও স্মার্ট প্রস্তুতি। একজন শিক্ষার্থী পারিবারিক আইন অংশে কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন...৯ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ-সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন দিয়ে নিজের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন আরেক প্যানেলের জিএস প্রার্থী মাহিন সরকার।১ দিন আগে