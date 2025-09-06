Ajker Patrika
৮ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাবে ঢাবি ছাত্রদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করবে শাখা ছাত্রদল। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) নির্বাচনী প্রচারণার লিফলেটসহ অন্যান্য আবর্জনা সরাতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। আজ দুপুরে শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ১১টা হতে সারা দিনব্যাপী ঢাবির জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পুরো ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ঢাবি ছাত্রদলের সব হল শাখার নেতাকর্মীরা নিজ নিজ হল প্রাঙ্গণে এবং ক্যাম্পাসের অন্য সব অংশে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির নেতারা পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করবেন বলে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন আজ এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এবং সব নেতাকর্মীকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও কার্যকরীভাবে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসছাত্রদলঢাবিশিক্ষাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫
