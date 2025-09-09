Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচন: ভোট কারচুপির অভিযোগ জিএস পদপ্রার্থী বাকেরের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ৫৮
ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন আবু বাকের মজুমদার। ছবি: আজকের পত্রিকা
কার্জন হল কেন্দ্রের অমর একুশে হলে ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন।

আবু বাকের মজুমদার অভিযোগ করে বলেন, ‘একুশে হলে ভোট দেওয়ার পেপার আগে থেকে পূরণ করা ছিল। পরে সেখানে বিষয়টি ধরতে পারলে কার নামে আগে থেকে পূরণ করা ছিল জানতে চাইলে তাঁরা বলেনি। ওই হলে একজন পোলিং অফিসার জড়িত ছিলেন। এমন ঘটনা আমরা ইউ ল্যাব কেন্দ্রেও শুনেছি।’

বাকের বলেন, ‘আমরা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চেয়েছিলাম, এখনো চাই। আশা করি, শিক্ষার্থীরা যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজে নেবেন। যাঁরা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য বিভিন্ন পন্থা তৈরি করছেন, ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে তাঁদের রুখে দেবেন।’

বাগছাসের এই নেতা আরও বলেন, ‘প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০০ থেকে ৪০০ ভোট কনভার্স (কারচুপি অর্থে) করা হচ্ছে। আমরা এখনো আশা তৈরি রাখতে চাই, কারা ক্ষমতা চুরি করতে চায় সেটা বের করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। ফ্যাসিস্ট হাসিনা ক্ষমতা চুরি করেছিল। এমন হলে নতুন করে প্রয়োজনে ঢাবিতে আবার অভ্যুত্থান হবে।’

এ ছাড়া, তিনি অভিযোগ করেন, ‘শামসুন্নাহার হলে সাদা দলের লোক ইমব্যালেন্সের আশঙ্কা তৈরি করেছেন। এই যে আশঙ্কার কথা আমরা দীর্ঘদিন বলে আসছি। আজকের সেই আশঙ্কা মাঠে দেখা যাচ্ছে। ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলঙ্কিত হবে। আমরা শুনছি, এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।’

