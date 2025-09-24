Ajker Patrika
যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সে বিএসসির সুযোগ, আবেদন শুরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শুধু পাঠ্যবইনির্ভর শিক্ষা নয়, শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহিত করা হয় শেফিল্ডে। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর সেশনের জন্য বিএসসি বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। তিন বছর মেয়াদি এই কোর্স শিক্ষার্থীদের জন্য জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে বিস্তৃত জ্ঞানলাভের সুযোগ করে দেবে।

এই প্রোগ্রামের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানব শারীরতত্ত্ব, ফার্মাকোলজি এবং মলিকুলার অ্যান্ড সেল বায়োলজি। পাশাপাশি জিনগত রোগ, বার্ধক্যের প্রক্রিয়া এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের মতো আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও আলোচিত হবে।

শুধু পাঠ্যবইনির্ভর শিক্ষা নয়, শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহিত করা হয় শেফিল্ডে। ব্যবহারিক শিক্ষার অংশ হিসেবে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক অ্যানাটমি ল্যাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন এবং সরাসরি রোগীদের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারবেন।

এ ছাড়া শেফিল্ড টিচিং হসপিটাল এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের গবেষকদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। যেমন: ক্যানসার শনাক্তকরণ নিয়ে গবেষণা।

কোর্সের দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারবেন। যেমন—স্টেম সেল ও ক্যানসার, নিউরোসায়েন্স, ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি কিংবা ডেভেলপমেন্টাল ও সেল বায়োলজি। তৃতীয় বর্ষে একটি গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা ল্যাবরেটরির কাজ, কম্পিউটার মডেলিং, বিজ্ঞান শিক্ষা বা বিজ্ঞান যোগাযোগের মতো বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

এর বদলে শিক্ষার্থীরা চাইলে এক বছরের জন্য নির্দিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন কাজ করে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেসমেন্ট) বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

প্রোগ্রামটি রয়্যাল সোসাইটি অব বায়োলজির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ফলে চাকরির বাজারে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। পাশাপাশি, শিক্ষার্থীরা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ এবং ডেটা বিশ্লেষণের মতো বহুমুখী দক্ষতাও অর্জন করবেন।

আবেদনের যোগ্যতা ও ফি

বাংলাদেশের আবেদনকারীদের অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড ১২ উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষা সম্পন্ন হতে হবে। আবেদনকারীদের দুটি বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ নম্বর অথবা সিবিএসই জিপিএ স্কেলে ৮.০ জিপিএ অর্জন করতে হবে, যেখানে গণিত ও কম্পিউটার সায়েন্স থাকতে হবে।

এ ছাড়া, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণে আইএলটিএসে মোট ৬.৫ স্কোর (প্রতিটি বিভাগে অন্তত ৬.০) অথবা সমমানের ইংরেজি পরীক্ষার স্কোর আবশ্যক।

২০২৬ সালের জন্য টিউশন ফি এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক ফি ছিল ৩০ হাজার ৫৭০ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫০ লাখ ২৭ হাজার ৩২৫ টাকা)।

আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।

