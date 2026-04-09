ইংরেজি চর্চা: সাবলীল কথা বলার স্মার্ট কৌশল

ইংরেজিতে কথা বলা অনেকের কাছে ভয়ের মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে, একটু কৌশল জানলেই এই ভয় ধীরে ধীরে কেটে যায়। আগের পর্বে আমরা দেখেছি কীভাবে সাধারণ উত্তরকে একটু বড় ও সুন্দর করে বলা যায়। এই পর্বে আমরা জানব, কীভাবে আলাপকে একেবারে স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত এবং আত্মবিশ্বাসী করে তোলা যায়।
ধরুন, কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করল, ‘Can you tell me about yourself?’ অর্থাৎ, নিজের সম্পর্কে বলুন।
আপনি চাইলে খুব সংক্ষেপে বলতে পারেন, ‘আমি একজন ছাত্র’, অর্থাৎ ‘I am a student.’
কিন্তু একটু ভেবে, একটু গুছিয়ে বললে আরও সুন্দর হয়, যেমন: ‘I am a student of English Literature at Dhaka University. I am interested in reading, writing and research. I also enjoy learning new skills and improving my communication.’
শুধু পরিচয় নয়, এখানে উঠে এসেছে আপনার আগ্রহ, আপনার চিন্তাভাবনা। কথাটা তখন আর শুধু উত্তর থাকে না, একটি পরিচয়ে পরিণত হয়।
এবার ধরুন, কেউ জানতে চাইল, ‘What do you like to do in your free time?’
অবসরে কী করেন?
শুধু উত্তর বললে, ‘I like reading.’
কিন্তু একটু বাড়িয়ে বললে, ‘In my free time, I enjoy reading books and sometimes watching movies. It helps me relax and also improves my knowledge. I also like spending time with friends and discussing interesting topics.’
এই ছোট বর্ণনায় আপনার ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে।
আলাপের মাঝে খুবই পরিচিত একটি প্রশ্ন, ‘How was your day?’ আপনার দিন কেমন গেল?
বেশির ভাগ এখানেই থেমে যান, বলেন, ‘It was good.’
কিন্তু একটু বিস্তারিক বললে তা হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত, ‘It was quite a productive day. I completed my work and also studied for a while. In the evening, I spent some time relaxing and catching up with friends.’
এতে বোঝা যায়, আপনি শুধু উত্তর দিচ্ছেন না, বরং আপনার দিনের একটি ছবি তুলে ধরছেন।
কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, ‘Do you have any goals?’
আপনার কি কোনো লক্ষ্য আছে?
আপনি চাইলে বলতে পারেন, ‘Yes, I have.’
কিন্তু একটু বিস্তারিত বললে, ‘Yes, I have several goals. One of my main goals is to complete my higher studies and build a strong career in my field. I also want to contribute to society through my work.’
এভাবে আপনার স্বপ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর কথাও হয়ে ওঠে আরও অর্থবহ।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ‘Do you like your studies or job?’
আপনি কি আপনার পড়াশোনা বা কাজ পছন্দ করেন?
সহজ উত্তর ‘Yes, I like it.’
কিন্তু একটু ব্যাখ্যা করলে ‘Yes, I really enjoy my studies. It helps me understand different aspects of language and literature and I find it very interesting.’
অথবা, ‘Yes, I enjoy my job, because it allows me to be creative and learn new things every day. However, I’m also working on improving my
skills further.’
এখানে শুধু পছন্দের কথা নয়, আপনার আগ্রহ এবং উন্নতির ইচ্ছাও প্রকাশ পায়।
শেষ কথা খুব সহজ। ইংরেজিতে সাবলীলভাবে কথা বলতে হলে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো অনুশীলন। ছোট বাক্য দিয়ে শুরু করুন, তারপর ধীরে ধীরে নিজের কথাকে বড় করে বলার অভ্যাস করুন।
আজ থেকে শুরু হচ্ছে ৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা। হাজারো প্রতিযোগীর ভিড়ে নিজেকে আলাদা করে প্রমাণ করার জন্য এই ধাপে লিখিত পরীক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রিলিমিনারি পাস করা যেন শুধু দরজা পেরোনো; প্রকৃত প্রতিযোগিতা শুরু হয় এখান থেকেই।২ ঘণ্টা আগে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) প্রথমবারের মতো গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘ভাইস চ্যান্সেলর রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদ থেকে চারজন শিক্ষককে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।১৭ ঘণ্টা আগে
দেশের কিছু নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইন ও অফলাইন (সশরীরে) ক্লাস চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ‘বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়’ বিষয়ক...১৮ ঘণ্টা আগে
বর্তমান সময়ের অসুস্থ প্রতিযোগিতা, চারপাশের নেতিবাচক পরিবেশ এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে আমরা প্রায়ই মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তখন মনে হয়, জীবনের কিছুই যেন নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। তবে হাজার বছরের পুরোনো ‘স্টোয়িক দর্শন’ এবং রায়ান হলিডের বিখ্যাত বই ‘দ্য ডেইলি স্টোয়িক’ আমাদের শোনায় ভিন্ন এক বাস্তবত১ দিন আগে