Ajker Patrika
> শিক্ষা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক কমিটি বিলুপ্ত করে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিয়মিত কমিটি (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-১) সাইয়েদ এ. জেড. মোরশেদ আলী স্বাক্ষরিত পরিপত্র থেকে এ তথ্য জানা যায়।

পরিপত্রে বলা হয়, গত ১৮ নভেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠিত অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে অথবা চলমান রয়েছে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবিধান মালা, ২০২৪ (সংশোধনীসহ) অনুযায়ী আগামী ৩০ নভেম্বরে মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিয়মিত কমিটি গঠন করতে হবে।

আরও বলা হয়, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনো অ্যাডহক কমিটি গঠন হয়নি, উক্ত প্রবিধানমালা ২০২৪ (সংশোধনীসহ) মোতাবেক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে হবে এবং ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিয়মিত কমিটি গঠন করতে হবে। আর সব অ্যাডহক কমিটি ১ ডিসেম্বরের মধ্যে বিলুপ্ত হবে।

কমিটি গঠনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন এবং বিধি মতে ব্যবস্থার আওতায় আসবেন বলেও পরিপত্রে বলা হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

ডাকসু নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে: ডিএমপি কমিশনার

ডাকসু নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে: ডিএমপি কমিশনার

ডাকসু নির্বাচনে বড় কোনো আশঙ্কা নেই: ঢাবি উপাচার্য

ডাকসু নির্বাচনে বড় কোনো আশঙ্কা নেই: ঢাবি উপাচার্য

ডাকসু নির্বাচন: প্রত্যাশার নতুন দিগন্ত

ডাকসু নির্বাচন: প্রত্যাশার নতুন দিগন্ত