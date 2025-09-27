ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির বিষয়ে মতামত নিচ্ছে মন্ত্রণালয়

শিক্ষা ডেস্ক
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকাশিত খসড়ার সংযোজন-বিয়োজনে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ শুরু হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব নাঈমা খন্দকার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা মহানগরের সরকারি সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে।
এই খসড়া অধ্যাদেশটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সব অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হবে। আগ্রহীরা মন্ত্রণালয়ের এই [email protected] ই-মেইলে অথবা ‘সিনিয়র সহকারী সচিব, সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৭ তলা, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা’ বরাবর মতামত পাঠানো যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ৭ কার্যদিবস পর্যন্ত মতামত পাঠানো যাবে।
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকাশিত খসড়ার সংযোজন-বিয়োজনে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ শুরু হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব নাঈমা খন্দকার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা মহানগরের সরকারি সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে।
এই খসড়া অধ্যাদেশটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সব অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হবে। আগ্রহীরা মন্ত্রণালয়ের এই [email protected] ই-মেইলে অথবা ‘সিনিয়র সহকারী সচিব, সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৭ তলা, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা’ বরাবর মতামত পাঠানো যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ৭ কার্যদিবস পর্যন্ত মতামত পাঠানো যাবে।
ঢাকার সাত সরকারি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’র কার্যক্রম চলবে বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত, অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা। আর এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে হাইব্রিড পদ্ধতিতে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ক্লাস হবে অনলাইনে। বাকি ক্লাস ও পরীক্ষা হবে সশরীরে।২ ঘণ্টা আগে
ওয়ালটনের নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক ও স্বচ্ছ। আবেদন যাচাইয়ের পর টেলিফোনিক ইন্টারভিউ, লিখিত পরীক্ষা, আইটি দক্ষতা যাচাই এবং সমন্বিত ভাইভা বোর্ডের মাধ্যমে সেরা প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। আমরা প্রার্থীর কমিউনিকেশন দক্ষতা, সততা এবং ওয়ার্ক কালচারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিই।২ ঘণ্টা আগে
ইংরেজিতে বই পড়া আমাদের অনেকের কাছেই একটি কঠিন কাজ বলে মনে হয়। কিন্তু পড়াশোনা, ক্যারিয়ার কিংবা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে বইগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেগুলোর অধিকাংশই লেখা হয় ইংরেজিতে। ইংরেজি ভালোভাবে না জানার কারণে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে বা বুঝতে পারি না। তাই ইংরেজি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তো২ ঘণ্টা আগে
কাতারে হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তির আওতায় দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কা৩ ঘণ্টা আগে