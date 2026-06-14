Ajker Patrika
শিক্ষা

শিক্ষায় রেকর্ড বরাদ্দ দিয়ে একগুচ্ছ সংস্কারের পথে সরকার, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষায় রেকর্ড বরাদ্দ দিয়ে একগুচ্ছ সংস্কারের পথে সরকার, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী
আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ছবি: সংগৃহীত

দেশের শিক্ষা খাতে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে রেকর্ড বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তবে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা ‘লার্নিং আউটকাম’ এখনও আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছেনি বলে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি।

আজ রোববার সকালে রাজধানীর বনানীতে ‘বাংলাদেশের শিক্ষা খাত বিশ্লেষণ’ শীর্ষক এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে, যা মোট বাজেটের ২ শতাংশ। তবে কেবল বরাদ্দ বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে তিনি শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার ওপর তাগিদ দেন।

বরাদ্দের তুলনায় শিক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের ব্যবধানের কথা স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের লার্নিং আউটকাম বা শিক্ষার চূড়ান্ত অর্জন এখনও সন্তোষজনক নয়। তবে আমরা এই ব্যবধানের পেছনের সমস্যাগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করছি এবং তা সমাধানে দ্রুত কাজ শুরু করেছি।’

শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে পড়াশোনার একঘেয়েমি দূর করতে শিক্ষায় আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরির ওপর জোর দেন মন্ত্রী। তিনি জানান, মুখস্থ বিদ্যার বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরি করতে কাজ করছে সরকার।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি জানান, ঝরে পড়া রোধ করতে সরকারি উদ্যোগের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের স্কুল ইউনিফর্ম ও মিড-ডে মিল চালুর পাশাপাশি স্কুলগুলোর স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে নতুন কারিকুলামে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে পড়াশোনাকে আরও আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা খাতের গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বিষয়:

শিক্ষার্থীসরকারশিক্ষাশিক্ষামন্ত্রী
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