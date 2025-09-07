ভর্তির আবেদন প্রত্যাহার করা শিক্ষার্থীদের ফি ফেরত দিচ্ছে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি

শিক্ষা ডেস্ক
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (প্রস্তাবিত) অধীনে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় যেসব ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ না করে আবেদন প্রত্যাহার করেছেন, তাঁদের ফি ফেরত দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করে পরবর্তী সময়ে আবেদন প্রত্যাহার করেছেন তাঁদের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
শিক্ষার্থীদের আবেদনের জমা করা ৮০০ টাকা বিভিন্ন ফি বিভিন্ন মাধ্যমে কর্তন শেষে সর্বমোট ৭৩৪ টাকা ফেরত পাবেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ফি বাবদ কাটা যাবে ৫০ টাকা, মোবাইল ব্যাংকিং বা ব্যাংক চার্জ যাবে ৯.৮৮ টাকা এবং ফেরত প্রদান অনলাইন চার্জ হিসেবে ৬.১২ টাকা কাটা যাবে।
