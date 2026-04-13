ইংরেজি চর্চা: ইংরেজি সাবলীল হওয়ার কৌশল (পর্ব-৫)

একটি ছোট্ট কক্ষে একজন শিক্ষার্থী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার বলছে, ‘Tell me about yourself...’। কিন্তু প্রতিবারই বাক্যটি শুরু হয়, আবার থেমে যায়। মুখস্থ করা উত্তর মাথায় আছে, তবু মুখে আসে না। কারণ, সমস্যাটা ভাষা নয়, ভয়। বাস্তব পরিস্থিতিতে ইংরেজি বলার সময় এই ভয় সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
তবে এই ভয় কাটিয়ে সাবলীলভাবে কথা বলতে আজকের পর্বে আমরা জানব বাস্তবজীবনের কথোপকথন এবং ইন্টারভিউ পরিস্থিতিতে কীভাবে আরও স্বাভাবিক ও আত্মবিশ্বাসীভাবে ইংরেজি বলা যায়।
ইংলিশ ইন্টারভিউ মুখস্থ নয়
অনেকে ইন্টারভিউর জন্য পুরো উত্তর মুখস্থ করে প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু বাস্তব ইন্টারভিউতে গিয়ে দেখা যায়, একটু প্রশ্ন এদিক-ওদিক হলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, মুখস্থ উত্তর নয়, শিখতে হবে একটি সহজ কাঠামো।
সহজ কাঠামো: Introduction → Main point → Example → Closing line। এই কাঠামো ব্যবহার করলে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর স্বাভাবিকভাবে সাজানো যায়।
ধরা যাক প্রশ্নটি ‘Tell me about yourself’। একটি স্বাভাবিক উত্তর হতে পারে এমন:
‘I am a student of English Literature.’ এরপর মূল বক্তব্য,
‘I am passionate about communication and writing.’ তারপর একটি উদাহরণ, ‘I have worked on several campus magazines.’
সবশেষে সমাপ্তি, ‘I want to improve my skills further in a professional environment.’ এভাবে উত্তর দিলে তা শুধু তথ্য নয়, বরং একটি গল্পের মতো শোনায়। আর গল্পই শ্রোতাকে ধরে রাখে।
দৈনন্দিন কথোপকথনে ছোট বাক্যের ব্যবহার
অনেক শিক্ষার্থী দৈনন্দিন কথোপকথনে জটিল বাক্য ব্যবহার করতে গিয়ে আটকে যায়। অথচ বাস্তবে ছোট, পরিষ্কার বাক্যই সবচেয়ে কার্যকর।
উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক,
How are you?
→ ‘I’m good, thank you. What about you?’
What did you do today?
→ ‘I studied and spent some time reading.’
এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো, বড় শব্দ নয়, বরং সহজ ও দ্রুত উত্তরই কথোপকথন স্বাভাবিক রাখে। যত বেশি জটিলতা, তত বেশি আটকে যাওয়ার আশঙ্কা।
প্রতিদিনের ছোট ছোট অনুশীলন, বাস্তব পরিস্থিতিতে ব্যবহার এবং ভয়কে ধীরে ধীরে জয় করাই আপনাকে সাবলীলতার পথে নিয়ে যাবে।
