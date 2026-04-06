ইংরেজি চর্চা: ইংরেজিতে কথা এগোবেন যেভাবে (পর্ব-১)

অনেক দিন পর হঠাৎ কারও সঙ্গে দেখা হলে স্বভাবতই ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করি, ‘How are you?’ আর প্রায়ই এর উত্তর আসে সংক্ষিপ্তভাবে, ‘I’m fine.’ এখানেই বেশির ভাগ কথোপকথনের ইতি টানা হয়।
কিন্তু আপনি যদি ইংরেজিতে দক্ষ হতে চান, তবে এই ছোট্ট প্রশ্ন-উত্তরের গণ্ডি পেরিয়ে একটু বড়, অর্থবহ আলাপের দিকে এগোতে হবে। কারণ, ছোট ছোট উত্তরের জায়গায় একটু বিস্তৃতভাবে কথা বলার অভ্যাসই আপনাকে সাবলীল ইংরেজি বলায় আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।
কেন ছোট উত্তরে থেমে যাওয়া ঠিক নয়
ইংরেজিতে দক্ষতা শুধু শব্দভান্ডার জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মূলত ভাব প্রকাশের দক্ষতা। ‘I’m fine’ বললে আপনি শুধু একটি তথ্য দিচ্ছেন, কিন্তু আলাপ এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করছেন না।
অথচ, একটু বাড়তি বললে কথোপকথন প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। আর সেখানেই তৈরি হয় শেখার সুযোগ।
‘How are you?’-এর উত্তর দেবেন যেভাবে
সাধারণ উত্তর, I’m fine. তবে এটিকে একটু বিস্তৃত করলে হতে পারে—I’m doing well, actually. I’ve been quite busy with my work lately, but everything is going smoothly.
অথবা I’m good! Just a bit tired these days because of my exams, but overall I’m okay.
এখানে আপনি শুধু নিজের অবস্থা জানালেন না, বরং অপরপক্ষকে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার একটি পথও করে দিলেন।
‘Where are you from?’—বলবেন একটু ভিন্নভাবে সাধারণ উত্তর I’m from Dhaka.
কিন্তু এটিকে আরও তথ্যবহুল করলে হতে পারে
—I’m from Dhaka, the capital of Bangladesh. It’s a very busy and vibrant city. I grew up there and still live there with my family.
অথবা I’m originally from a small town, but now I live in Dhaka for my studies.
এভাবে বললে আপনার পরিচয় আরও স্পষ্ট হয় এবং কথোপকথন স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে।
ইংরেজিতে কথা বলার সময় শুধু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নয়, বরং আলাপকে এগিয়ে নেওয়ার মানসিকতা জরুরি। ছোট উত্তর থেকে বেরিয়ে এসে একটু বিস্তারিত বলার অভ্যাসই আপনাকে সাবলীল ও আত্মবিশ্বাসী বক্তায় পরিণত করবে।
