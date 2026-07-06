Ajker Patrika
En
শিক্ষা

নিউজিল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা: শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন নিয়ে নিউজিল্যান্ডের নতুন পরামর্শ

শিক্ষা ডেস্ক
নিউজিল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা: শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন নিয়ে নিউজিল্যান্ডের নতুন পরামর্শ

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যাত্রার অন্তত তিন মাস আগে শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। আবেদনকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং কিছু ক্ষেত্রে ভিসা প্রক্রিয়াকরণে আগের তুলনায় বেশি সময় লাগায় এ পরামর্শ দিয়েছে দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের সময় হাতে রেখে ভিসার আবেদন করতে হবে।

নিউজিল্যান্ড ইমিগ্রেশন (আইএনজেড) জানিয়েছে, ২০২৬ সালে এ পর্যন্ত গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন জমা পড়েছে। একই সঙ্গে এমন কিছু দেশ থেকে আবেদন বেড়েছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়। ফলে এসব আবেদন নিষ্পত্তিতেও তুলনামূলক বেশি সময় লাগছে।

আইএনজেডের মতে, কোর্স শুরুর তারিখের কাছাকাছি সময়ে আবেদন করলে অনেক শিক্ষার্থী ক্লাস শুরুর আগেই ভিসার সিদ্ধান্ত নাও পেতে পারেন। সংস্থাটি জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিসা প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আবেদনকারীদের নিয়মিত হালনাগাদ ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সময় দেখে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ তথ্য প্রতি সপ্তাহে হালনাগাদ করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ আবেদন জমা দেওয়ার আহ্বান

আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদন জমা দিতে এবং অতিরিক্ত কোনো তথ্য চাওয়া হলে দ্রুত তা সরবরাহ করতে বলেছে আইএনজেড।

সংস্থাটি জানিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের বাইরে অবস্থানরত যেসব শিক্ষার্থী এখনো চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাসংক্রান্ত নথির অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁরা শর্তসাপেক্ষ (কন্ডিশনাল) ‘অফার অব প্লেস’ দিয়ে ভিসার আবেদন করতে পারবেন। এতে ভিসা মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হবে। তবে শিক্ষার্থী ভিসা অনুমোদনের আগে অবশ্যই শর্তহীন (আনকন্ডিশনাল) ‘অফার অব প্লেস’ জমা দিতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীদের আগেভাগে আবেদন করতে উৎসাহিত করার পাশাপাশি আবেদন জমা দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় সব নথি সম্পূর্ণ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে আইএনজেড।

বিকল্প পরিকল্পনার পরামর্শ

আইএনজেড জানিয়েছে, জুলাই ইনটেকে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যেসব শিক্ষার্থী মে বা জুনে ভিসার আবেদন করেছেন, বিশেষ করে যেসব দেশের আবেদন অতিরিক্ত যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়, তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। ভিসা সময়মতো অনুমোদন না পেলে পরবর্তী ইনটেকে ভর্তি হওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে পারেন শিক্ষার্থীরা।

আইএনজেড জানিয়েছে, শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে আরও হালনাগাদ তথ্য জানানো হবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীনিউজিল্যান্ডছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষাভিসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত