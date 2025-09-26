নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টানা ১২ দিনের ছুটি শুরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ছুটি শুরু হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ছুটির তালিকা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টানা ৯ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত ছুটি থাকবে।
নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ১২ দিনের ছুটি থাকবে। এই ছুটির মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দুই দিন। তবে, ছুটির ঠিক আগে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) হওয়ায় এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মোট ১৪ দিনের নিরবচ্ছিন্ন ছুটি উপভোগ করবে। এই দীর্ঘ ছুটির সময়সীমার মধ্যে দুর্গাপূজা ছাড়াও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা এবং শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজার দিনটিতে শিক্ষকেরা ঐচ্ছিক ছুটি নিতে পারবেন।
প্রাথমিক বিদ্যালয়
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৯ দিন। তবে, ছুটির প্রথম দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা টানা ১১ দিন ছুটি কাটাবে। এই ছুটি সাধারণত দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে দেওয়া হয়।
সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও টিটি কলেজ
সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও টিটি কলেজগুলো সবচেয়ে বেশি ছুটি পাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটিসহ এসব প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪ দিনের দীর্ঘ ছুটি থাকছে। এই ছুটি দুর্গাপূজা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ঘোষণা করা হয়েছে।
গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (গকসু) নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে মৃদুল দেওয়ান এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জয়লাভ করেছেন রায়হান খান। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে ফলাফল ঘোষণা শেষ করে গকসু নির্বাচন কমিশন।৬ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর নীলক্ষেতের গাউসুল আজম মার্কেটে নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ছাপানো ও ফাঁস হওয়া নকল ব্যালটের অভিযোগ নিয়ে এবার অধিকতর তদন্ত করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে...১৪ ঘণ্টা আগে
তিনি বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, তাদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষায় লড়াই অব্যাহত রাখব। সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনিয়ম শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত ভোটাধিকারকে ব্যাহত করেছে। তবু আমরা আন্দোলন-সংগ্রামের পথেই আছি।’১ দিন আগে
শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারায় তারা উচ্ছ্বসিত। এবারের নির্বাচনে ১১টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৫৭ জন প্রার্থী। মোট ভোটার সংখ্যা ৪ হাজার ৭৬১ জন।১ দিন আগে