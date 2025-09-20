অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু ২২ অক্টোবর

শিক্ষা ডেস্ক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ অক্টোবর (বুধবার) থেকে শুরু হবে এ পরীক্ষা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিদিন বেলা ১টায় পরীক্ষা শুরু হবে এবং প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সময়কাল অনুযায়ী পরীক্ষা চলবে।
ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ২২ অক্টোবর ইংরেজি (আবশ্যিক) বিষয়ের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হবে এ বছরের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা। এরপর নির্ধারিত তারিখে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামি শিক্ষা, সংগীত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ-রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, গণিত, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও ক্রীড়া বিজ্ঞানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
