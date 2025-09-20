Ajker Patrika
> শিক্ষা

অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু ২২ অক্টোবর

শিক্ষা ডেস্ক
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ অক্টোবর (বুধবার) থেকে শুরু হবে এ পরীক্ষা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিদিন বেলা ১টায় পরীক্ষা শুরু হবে এবং প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সময়কাল অনুযায়ী পরীক্ষা চলবে।

ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ২২ অক্টোবর ইংরেজি (আবশ্যিক) বিষয়ের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হবে এ বছরের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা। এরপর নির্ধারিত তারিখে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামি শিক্ষা, সংগীত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ-রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, গণিত, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও ক্রীড়া বিজ্ঞানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়:

শিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

আইডিবির ২ লাখ টাকার স্কলারশিপ বিনামূল্যে, আবেদন করবেন যেভাবে

আইডিবির ২ লাখ টাকার স্কলারশিপ বিনামূল্যে, আবেদন করবেন যেভাবে

অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু ২২ অক্টোবর

অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু ২২ অক্টোবর

সিজিপিএ ধরে রাখার কৌশল

সিজিপিএ ধরে রাখার কৌশল

দক্ষিণ কোরিয়ায় সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্যামসাং বৃত্তি

দক্ষিণ কোরিয়ায় সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্যামসাং বৃত্তি