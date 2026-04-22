Ajker Patrika
শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক শাহীনা ফেরদৌসী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদের দায়িত্ব পেয়েছেন অতিরিক্ত সচিব শাহীনা ফেরদৌসী।

‎আজ বুধবারর এ সংকান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

‎বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে বদলির আদেশাধীন অতিরিক্ত সচিব শাহিনা ফেরদৌসী বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক পদে ছিলেন।

‎এদিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা আরেক প্রজ্ঞাপনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নুর মো. শামসুজ্জামানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসাবে বদলি করা হয়েছে।

বিষয়:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়শিক্ষাপ্রজ্ঞাপন
