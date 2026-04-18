কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে শিগগিরই পদক্ষেপ নেওয়া হবে: গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোচিং বাণিজ্য একটি বড় সমস্যা। এর বিরুদ্ধে দ্রুত সরকার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।
আজ শনিবার সকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী পাড়াডগার মান্নান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান কঠোর। শুধু বৃত্তি নয়, সার্বিকভাবে কোচিং আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে ৷ এটি একটি বড় সমস্যা। কোচিং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেশ কিছু ইনোভেশন বা পলিসি চিহ্নিত করা হয়েছে। শিগগিরই এর পাইলটিং শুরু হবে। তবে প্রাথমিক বৃত্তি সংক্রান্ত কোচিং নিয়ে এখনো বড় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
আগামী বছরগুলোতে সঠিক সময়ে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, এবারের বৃত্তি পরীক্ষা গত বছর তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো কারণে পরীক্ষাটি তারা নিতে পারেনি। আগামী বছরগুলোতে সঠিক সময়ে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে বৃত্তি পরীক্ষার নীতিমালা, কতজন শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং বৃত্তির পরিমাণ কত হবে তা পুনর্বিবেচনার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদ্যালয় বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সরকার অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প যেমন—দৃষ্টিনন্দন প্রজেক্ট এবং পিডিপি ফাইভ হাতে নিয়েছে যার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ বৃদ্ধি, ওয়াশ রুম নির্মাণ, নকশা পরিবর্তন এবং ফার্নিচার পরিবর্তনের মতো বড় কাজ করা হবে।
পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান।
চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা আগামী ২ জুলাই থেকে শুরু হবে।১৪ মিনিট আগে
প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রার্থীদের সামনে আসে শেষ ধাপ—ভাইভা। এই ধাপে শুধু জ্ঞান নয়; প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, বিশ্লেষণক্ষমতা, আচরণ ও মানসিক দৃঢ়তার সমন্বিত মূল্যায়ন করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী প্রতিবছর সনদ হাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হন। কিন্তু চাকরির বাজারে ঢুকতে গিয়ে অনেকে হোঁচট খান, এক বাস্তবতায়, যা পাঠ্যবই থেকে শেখানো হয় না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, পেশাগত সাফল্যের মাত্র ১৫ শতাংশ নির্ভর করে কারিগরি দক্ষতা বা হার্ড স্কিলের ওপর।৩ ঘণ্টা আগে
কর্মক্ষেত্রে ভালো পারফর্ম করছেন, নিয়মিত লক্ষ্য পূরণ করছেন বা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। বসও আপনার কাজে সন্তুষ্ট, সহকর্মীরাও আপনাকে দক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেন। তবু পদোন্নতির সময় দেখা যায়, তুলনামূলকভাবে কম দক্ষ সহকর্মীরাই এগিয়ে যাচ্ছেন, আর আপনি একই জায়গায় থেমে আছেন। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে বুঝতে হবে নিজের...৪ ঘণ্টা আগে