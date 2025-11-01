Ajker Patrika
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ফি কমানো হবে: উপাচার্য

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। ফাইল ছবি
উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। ফাইল ছবি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ।

আজ শুক্রবার রাতে আজকের পত্রিকাকে তিনি এ তথ্য জানান।

উপাচার্য বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বাড়ানোর বিষয়টি শিগগির সমাধান করা হবে এবং তা তৃতীয় বর্ষ থেকে কার্যকর হবে। যারা এরই মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছে, তাদের ফি অ্যাডজাস্ট করা হবে।

উপাচার্য আরও বলেন, বর্তমান ফি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাউপাচার্য
