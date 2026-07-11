Ajker Patrika
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শিক্ষা

চাপ যখন জয়ের সিঁড়ি

রফিকুল ইসলাম তালুকদার
চাপ যখন জয়ের সিঁড়ি
প্রতীকী ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

রাত সাড়ে ১১টা। রিয়ার টেবিলে বই খোলা, কিন্তু চোখ আটকে আছে দেয়ালে ঝোলানো টিভিতে। কাল অঙ্ক পরীক্ষা, অথচ তিনটি অধ্যায় বাকি। পাশের ঘর থেকে মায়ের ডাক ভেসে আসছে, ‘পড়ছিস তো?’ বুকের ভেতর কেমন একটি অনুভূত হচ্ছে। হাত ঘামছে। মনে হচ্ছে, পুরো পৃথিবীটাই যেন তার কাঁধের ওপর।

দৃশ্যটি কি চেনা লাগছে? যদি লাগে, তাহলে জেনে রাখো—তুমি একা নও। দেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজের করিডরে, প্রতিটি শোবার ঘরে লাখো কিশোর-কিশোরী প্রতিদিন এই একই অনুভূতির সঙ্গে লড়াই করছে। আর এখানেই একটি প্রশ্ন উঁকি দেয়—চাপ কি সত্যিই আমাদের দুর্বল করে দেয়? নাকি সঠিকভাবে সামলাতে পারলে সেটিই আমাদের আরও শক্তিশালী করে তোলে?

চাপ দুর্বলতা, নাকি সংকেত

প্রথমেই একটি ভুল ধারণা ভাঙা দরকার। চাপ কোনো রোগ নয়; এটি শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। যখন তুমি কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হও—পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা কিংবা বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া—তখন মস্তিষ্ক শরীরকে ‘সতর্ক’ হওয়ার সংকেত দেয়। সমস্যা তখনই হয়, যখন এই চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন এটি সাহায্য করার বদলে তোমাকে গ্রাস করতে শুরু করে। তাই আসল প্রশ্ন হলো, ‘চাপ এড়ানো যায় কীভাবে?’—এটি নয়; বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত ‘চাপকে নিজের পক্ষে কাজে লাগানো যায় কীভাবে?’

নিজেকে শান্ত রাখার জাদুমন্ত্র

রিয়ার মতো যখন বুক ধড়ফড় করবে, তখন প্রথম যে কাজটি করা যায়, তা হলো শ্বাস-প্রশ্বাসে মনোযোগী হওয়া। এটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। ‘৪-৭-৮ কৌশল’ চেষ্টা করে দেখো—৪ সেকেন্ড নাক দিয়ে শ্বাস নাও, ৭ সেকেন্ড ধরে রাখো, তারপর ৮ সেকেন্ড ধরে মুখ দিয়ে ছেড়ে দাও। মাত্র তিনবার করলেই শরীর ও স্নায়ুতন্ত্র শান্ত হওয়ার বার্তা পায়।’

সময়কে বশ মানাও

অনেক সময় চাপের আসল কারণ হলো কাজ জমিয়ে রাখা এবং শেষ মুহূর্তে সব একসঙ্গে করার চেষ্টা করা। এর বদলে বড় কাজকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে ফেলো। ‘তিনটি অধ্যায় পড়তে হবে’—শুনতে ভয়ানক লাগে। কিন্তু ‘আজ শুধু প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দশ পাতা পড়ব’—এটি সহজ মনে হয়।

ভেতরের কণ্ঠস্বর বদলে দাও

তুমি নিজের সঙ্গে যেভাবে কথা বলো, সেটিই তোমার মানসিক শক্তিকে গড়ে তোলে বা ভেঙে দেয়। ‘আমি এটা পারব না’ বলার বদলে বলো, ‘এটি কঠিন, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি। প্রতিটি চেষ্টা আমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’ এই ছোট্ট পরিবর্তনটি সাধারণ মনে হলেও মস্তিষ্কের ওপর এর প্রভাব গভীর।

একা লড়াই করার দরকার নেই

আমাদের সমাজে অনেক সময় মনে করা হয়, নিজের সমস্যা নিজেকেই সামলাতে হবে; কারও সাহায্য চাওয়া মানেই দুর্বলতা। এটি ভুল ধারণা। সাহায্য চাওয়া আসলে সাহসের পরিচয়। বাবা-মা, শিক্ষক, বড় ভাই-বোন কিংবা বিশ্বস্ত কোনো বন্ধুর সঙ্গে মন খুলে কথা বলো।

শরীরের যত্ন নাও, মনও শক্তিশালী হবে

শরীর ও মন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত হাঁটাহাঁটি বা খেলাধুলা এবং পুষ্টিকর খাবার শুধু শারীরিক সুস্থতার জন্য নয়, মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তোলার জন্যও অপরিহার্য। দিনে মাত্র ২০ মিনিট হাঁটা কিংবা প্রিয় কোনো খেলায় অংশ নেওয়ার ফলে মস্তিষ্কে এমন কিছু রাসায়নিক নিঃসৃত হয়, যা মন ভালো রাখতে এবং চাপ কমাতে সাহায্য করে।

চাপ থেকেই গড়ে ওঠে চরিত্র

জীবনে চাপ পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয়, আর সেটি দরকারও নেই। যে গাছ কখনো ঝড়ের মুখোমুখি হয়নি, তার শিকড় কখনো গভীর হয় না। প্রতিটি চাপের মুহূর্তই আসলে নিজের ভেতরের শক্তিকে আবিষ্কার করার একটি সুযোগ। যখন তুমি শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো, পরিকল্পনা করতে শেখো, নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখো এবং প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে শেখো, তখন তুমি শুধু একটি পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতার জন্য নয়, পুরো জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছ।

আজ থেকেই শুরু করো

আগামীকাল নয়, আজ থেকেই শুরু করো। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিনবার গভীর শ্বাস নাও। প্রতিদিন সকালে একটি কাগজে লিখে ফেলো—আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কী। আর যখন মনে হবে, সবকিছু ভেঙে পড়ছে, তখন মনে রেখো—এটি তোমার দুর্বলতার প্রমাণ নয়; এটি তোমার বেড়ে ওঠার একটি অধ্যায়।

চাপ খারাপ কিছু নয়। এটি জানিয়ে দেয়, তুমি কোনো কিছু নিয়ে সত্যিই যত্নশীল; তুমি কিছু অর্জন করতে চাও। আর যখন তুমি এই সংকেতকে বুঝে সঠিকভাবে সাড়া দিতে শেখো, তখন চাপ আর তোমার পায়ের বেড়ি হয়ে থাকে না—বরং হয়ে ওঠে তোমার ডানা।

সাহস নিয়ে উড়ে যাও, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। জীবনের প্রতিটি ঝড়ই তোমাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে—যদি তুমি জানো, কীভাবে তার মুখোমুখি হতে হয়।

মনে রেখো, সফলতা শুধু মেধার ওপর নির্ভর করে না; চাপ সামলানোর দক্ষতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়:

পরীক্ষাছাপা সংস্করণশরীরচর্চাশিক্ষা
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