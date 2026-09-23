যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা: যেসব বৃত্তিতে মিলতে পারে বড় আর্থিক সহায়তা

প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী। বিশ্বজুড়ে ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা, মানসম্মত শিক্ষা ও ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তাঁদের আকৃষ্ট করে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা ও জীবনযাপনের খরচ অনেক বেশি। ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সামর্থ্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে আগে থেকে বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তার সুযোগ খুঁজে দেখা জরুরি। বিভিন্ন বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষার্থীরা টিউশন ফি, জীবনযাপন, যাতায়াতসহ পড়াশোনার বড় কিছু খরচ মেটাতে পারেন।
তবে ‘ফুল ফান্ডেড’ বৃত্তি মানেই সব খরচ বহন করা হবে, এমন নয়। বিশ্ববিদ্যালয়, বিষয় ও কোর্সভেদে সুযোগ-সুবিধা ভিন্ন হতে পারে। তাই আবেদনের আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ তথ্য ও যোগ্যতার শর্ত দেখে নেওয়া জরুরি।
ফুল ফান্ডেড বৃত্তি বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বা কোনো শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ খরচের জন্য দেওয়া আর্থিক সহায়তাকে বোঝায়। এতে টিউশন ফি, আবাসন, জীবনযাপনের খরচ, মাসিক ভাতা, যাতায়াত ও স্বাস্থ্যবিমার মতো সুবিধা থাকতে পারে। এ ধরনের বৃত্তিতে সম্ভাব্য যেসব খরচ বহন করা হতে পারে—
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনভিত্তিক আর্থিক সহায়তা দেয়। সহায়তার পরিমাণ শিক্ষার্থীর আর্থিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। এটি নির্দিষ্ট কোনো বৃত্তি কর্মসূচি নয়। ভর্তি ও আর্থিক সহায়তার জন্য আলাদা কিছু শর্ত ও ধাপ রয়েছে। তাই হার্ভার্ডে আবেদন করতে আগ্রহীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ আর্থিক সহায়তার নীতিমালা ও যোগ্যতার শর্ত দেখে নেওয়া উচিত।
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনভিত্তিক আর্থিক সহায়তা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ভর্তির সময় আবেদনকারীর আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করা হয় না। তবে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণে শিক্ষার্থীর প্রমাণিত আর্থিক প্রয়োজন বিবেচনা করা হয়। ইয়েল জানিয়েছে, এ সহায়তা ঋণের পরিবর্তে বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া হয়।
যোগ্য শিক্ষার্থীদের প্রমাণিত আর্থিক প্রয়োজনের শতভাগ পর্যন্ত পূরণ করা হতে পারে।
ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা এমআইটি যোগ্য স্নাতক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও অনুদানের মাধ্যমে প্রয়োজনভিত্তিক আর্থিক সহায়তা দেয়। যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লাখ মার্কিন ডলারের কম, তাদের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি দিতে হয় না। আর যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ২ লাখ মার্কিন ডলার পর্যন্ত, তাদের শিক্ষার্থীরাও পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফের সুযোগ পেতে পারেন। তবে আবেদনের আগে এমআইটির সর্বশেষ আর্থিক সহায়তার নীতিমালা ও যোগ্যতার শর্ত দেখে নেওয়া উচিত।
আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন বা এএইউডব্লিউ এই ফেলোশিপ দিয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা নন, এমন নারীরা যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর বা উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য এই ফেলোশিপে আবেদন করতে পারেন। মাস্টার্স, ডক্টরাল ও পোস্টডক্টরাল গবেষণায় থাকা নারীদের জন্য এই ফেলোশিপ দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করাই এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। এই ফেলোশিপের অন্যতম শর্ত হলো, পড়াশোনা শেষে প্রাপকদের নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পেশাগত কাজ করার প্রত্যাশা থাকে।
হুবার্ট হামফ্রে ফেলোশিপ অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের জন্য ১০ মাসের একটি নন-ডিগ্রি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি কোনো ডিগ্রি দেয় না। তবে অংশগ্রহণকারীদের নেতৃত্বের দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করে। এই ফেলোশিপে টিউশন ফি, মাসিক জীবনযাপন ভাতা, বিমানভাড়া, স্বাস্থ্যবিমা, বইয়ের খরচসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা থাকতে পারে।
আবেদনের আগে শর্তগুলো দেখুন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা করা শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বৃত্তির যোগ্যতা, মেয়াদ, আবেদনের শর্ত ও আর্থিক সুবিধা ভালোভাবে যাচাই করা উচিত। কারণ, কর্মসূচিভেদে সুবিধার পরিমাণে বড় ধরনের পার্থক্য থাকতে পারে। কোনো বৃত্তিকে ‘ফুল ফান্ডেড’ বলা হলেও সব শিক্ষার্থীর সব ধরনের খরচ তা বহন করবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।
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