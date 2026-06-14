Ajker Patrika
শিক্ষা

নরসিংদী মেডিকেল কলেজের অনুমোদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ জুন ২০২৬, ১৯: ৫৩
নরসিংদী মেডিকেল কলেজের অনুমোদন

নরসিংদী জেলায় সরকারি মেডিকেল কলেজ নির্মাণের অনুমোদন দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। আজ রোববার স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব কামরুজ্জামান চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় নরসিংদী জেলায় ‘নরসিংদী মেডিকেল কলেজ’ প্রতিষ্ঠার সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো।

এর আগে গত ১৪ মে ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেয় সরকার। নরসিংদীতে নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদনের পর দেশে বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৯টিতে।

স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ৩৭টি সরকারি ও ৬৭টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পাঁচটি ও নৌবাহিনী পরিচালিত একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। সেনা ও নৌবাহিনী পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) অধিভুক্ত। এ ছাড়া ঢাকায় আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ, তবে সেটিও বিইউপি অধিভুক্ত।

এর আগে গত ১ জানুয়ারি মুন্সিগঞ্জে একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তবে সেটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সেই হিসাবে ঠাকুরগাঁও মেডিকেল কলেজ দেশের ৩৮তম ও নরসিংদী মেডিকেল কলেজ ৩৯তম সরকারি মেডিকেল কলেজ।

বিষয়:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানমেডিকেলমন্ত্রণালয়সরকারিস্বাস্থ্যপ্রজ্ঞাপন
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