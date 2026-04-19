শিক্ষা

ইংরেজিতে এগিয়ে থাকতে শিখে নিন (পর্ব-৬)

শিক্ষা ডেস্ক
ইংরেজিতে এগিয়ে থাকতে শিখে নিন (পর্ব-৬)
একটি ক্লাসরুমে কয়েকজন শিক্ষার্থী বসে আছেন। তাঁদের সামনে বই খোলা, কিন্তু অনেকের চোখ যেন কোথাও দূরে হারিয়ে গেছে। একজন শিক্ষার্থী মনে মনে ভাবছেন—ইংরেজি বুঝি, কিন্তু বলার সময় যেন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। শব্দ জানা আছে, তবু বাক্য গুছিয়ে উপস্থাপন করা যায় না। এই সমস্যার শুরুটা আসলে ভাষায় নয়—চিন্তায়।

আগের পর্বে আমরা দেখেছি, কীভাবে সহজ বাক্য ব্যবহার করে দৈনন্দিন কথোপকথনকে স্বাভাবিক করা সম্ভব। আজ শিখব আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার কৌশল নিয়ে।

শব্দ নয়, ব্যবহার শিখতে হবে

অনেকে প্রতিদিন নতুন নতুন শব্দ মুখস্থ করেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারেন না। ফলে শব্দভান্ডার থাকলেও তা কাজে আসে না। সঠিক পদ্ধতি হলো প্রতিটি নতুন শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করা।

যেমন ‘Opportunity’ শব্দটি শিখে শুধু অর্থ জানলেই হবে না; বরং ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে I got an opportunity to speak in English today. এভাবেই শব্দ জীবন্ত হয়ে ওঠে, শেখাও স্থায়ী হয়।

কথা বলার সময় থেমে ভাবা শেখা

অনেকে মনে করেন, সাবলীল বক্তারা দ্রুত কথা বলেন। বাস্তবে বিষয়টি উল্টো, তাঁরা কথা বলার আগে ছোট একটি চিন্তার বিরতি নেন। এ সময় ব্যবহার করা যেতে পারে কিছু সাধারণ বাক্য—

Let me think for a second...

That’s a good question...

Well, I would say...

এই ছোট বিরতিগুলো শুধু সময় দেয় না, বরং কথাকে আরও গুছিয়ে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

ভুলকে ভয় নয়, শেখার অংশ ভাবো

ইংরেজি বলার সময় ভুল হবেই। কিন্তু অনেকে সেই ভুলকে ভয় পেয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেন। আসলে ভুল কোনো ব্যর্থতা নয়, এটি শেখার তথ্য। প্রতিটি ভুল দেখিয়ে দেয় কোথায় উন্নতি দরকার। যত বেশি কথা বলা হবে, তত বেশি ভুল হবে, আর তত দ্রুত শেখাও হবে।

ছোট লক্ষ্যেই বড় পরিবর্তন

এক দিনে সাবলীল ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। তবে ছোট ছোট লক্ষ্য বড় পরিবর্তনের পথ তৈরি করে।

যেমন: আজ ৫টি ইংরেজি বাক্য বলা আগামীকাল ২ মিনিট ইংরেজিতে কথা বলা পরদিন নিজের দৈনন্দিন রুটিন ইংরেজিতে বলা এই ছোট অভ্যাসগুলোই ধীরে ধীরে বড় আত্মবিশ্বাসে রূপ নেয়।

ইংরেজি সাবলীলতা কোনো প্রতিভা নয়, এটি অভ্যাস। যে যত বেশি ব্যবহার করবে, সে তত দ্রুত এগিয়ে যাবে।

শিক্ষার্থী | শিক্ষা
