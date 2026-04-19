ইংরেজিতে এগিয়ে থাকতে শিখে নিন (পর্ব-৬)

একটি ক্লাসরুমে কয়েকজন শিক্ষার্থী বসে আছেন। তাঁদের সামনে বই খোলা, কিন্তু অনেকের চোখ যেন কোথাও দূরে হারিয়ে গেছে। একজন শিক্ষার্থী মনে মনে ভাবছেন—ইংরেজি বুঝি, কিন্তু বলার সময় যেন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। শব্দ জানা আছে, তবু বাক্য গুছিয়ে উপস্থাপন করা যায় না। এই সমস্যার শুরুটা আসলে ভাষায় নয়—চিন্তায়।
আগের পর্বে আমরা দেখেছি, কীভাবে সহজ বাক্য ব্যবহার করে দৈনন্দিন কথোপকথনকে স্বাভাবিক করা সম্ভব। আজ শিখব আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার কৌশল নিয়ে।
শব্দ নয়, ব্যবহার শিখতে হবে
অনেকে প্রতিদিন নতুন নতুন শব্দ মুখস্থ করেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারেন না। ফলে শব্দভান্ডার থাকলেও তা কাজে আসে না। সঠিক পদ্ধতি হলো প্রতিটি নতুন শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করা।
যেমন ‘Opportunity’ শব্দটি শিখে শুধু অর্থ জানলেই হবে না; বরং ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে I got an opportunity to speak in English today. এভাবেই শব্দ জীবন্ত হয়ে ওঠে, শেখাও স্থায়ী হয়।
কথা বলার সময় থেমে ভাবা শেখা
অনেকে মনে করেন, সাবলীল বক্তারা দ্রুত কথা বলেন। বাস্তবে বিষয়টি উল্টো, তাঁরা কথা বলার আগে ছোট একটি চিন্তার বিরতি নেন। এ সময় ব্যবহার করা যেতে পারে কিছু সাধারণ বাক্য—
Let me think for a second...
That’s a good question...
Well, I would say...
এই ছোট বিরতিগুলো শুধু সময় দেয় না, বরং কথাকে আরও গুছিয়ে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।
ভুলকে ভয় নয়, শেখার অংশ ভাবো
ইংরেজি বলার সময় ভুল হবেই। কিন্তু অনেকে সেই ভুলকে ভয় পেয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেন। আসলে ভুল কোনো ব্যর্থতা নয়, এটি শেখার তথ্য। প্রতিটি ভুল দেখিয়ে দেয় কোথায় উন্নতি দরকার। যত বেশি কথা বলা হবে, তত বেশি ভুল হবে, আর তত দ্রুত শেখাও হবে।
ছোট লক্ষ্যেই বড় পরিবর্তন
এক দিনে সাবলীল ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। তবে ছোট ছোট লক্ষ্য বড় পরিবর্তনের পথ তৈরি করে।
যেমন: আজ ৫টি ইংরেজি বাক্য বলা আগামীকাল ২ মিনিট ইংরেজিতে কথা বলা পরদিন নিজের দৈনন্দিন রুটিন ইংরেজিতে বলা এই ছোট অভ্যাসগুলোই ধীরে ধীরে বড় আত্মবিশ্বাসে রূপ নেয়।
ইংরেজি সাবলীলতা কোনো প্রতিভা নয়, এটি অভ্যাস। যে যত বেশি ব্যবহার করবে, সে তত দ্রুত এগিয়ে যাবে।
বছর যায়, বছর আসে। সময়ের অবিরাম প্রবাহে মানুষের জীবনে জমা হয় অসংখ্য স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা। পুরোনোকে বিদায় এবং নতুনকে বরণে যখন সবাই ব্যস্ত, তখন দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকবন্ধু শাখাগুলোও বসে থাকেনি।২৫ মিনিট আগে
বৈশাখের ছোঁয়ায় নতুন রূপে সেজেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অপরূপ ছায়াঘেরা সবুজ ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে থাকা পুরোনো গাছগুলো যেন চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে নবজীবনের এক বার্তা। কোথাও রক্তরাঙা ফুলে ছেয়ে গেছে ডালপালা, আবার কোথাও ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে আম ও লিচুগাছ।১ ঘণ্টা আগে
ম্রো জনগোষ্ঠীর কোনো মেয়ে এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটি যেমন একটি বড় অপূর্ণতা ছিল, তেমনি ম্রো জনগোষ্ঠীর মেয়েদের জন্যও ছিল এক অপ্রাপ্তি। সেই অপ্রাপ্তি পূরণ করলেন য়াপাও ম্রো।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে (এইউবি) নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে এর সূচনা হয়।২ ঘণ্টা আগে