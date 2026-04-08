সহজ কৌশলে আত্মবিশ্বাসী আলাপ: পর্ব-২

ইংরেজিতে দক্ষ হতে চাইলে শুধু ছোট ছোট উত্তর জানা থাকলেই হবে না। সেই উত্তরকে একটু বাড়িয়ে বললে কথা আরও সুন্দরভাবে এগোতে থাকে। আগের পর্বে শিখেছিলাম কীভাবে সাধারণ উত্তরকে একটু বড় করে বলা যায়। এই পর্বে আমরা কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন আর সেগুলোর সহজ, সুন্দর উত্তর কীভাবে দিতে হয়, তা গল্পের মতো করে শিখব।
‘What do you do?’
আপনি কী করেন?
ধরুন, কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করল, ‘What do you do?’
আপনি সহজভাবে বলতে পারেন,
‘I am a student.’ কিন্তু একটু বড় করে বললে I’m a student at Dhaka University, majoring in English Literature. I’m currently preparing for my exams and also interested in research work. অথবা, আপনি যদি চাকরি করেন I work in a private organization as a content writer. I mainly write articles and features for online platforms. এভাবে বললে মানুষ আপনার কাজের পাশাপাশি আপনার আগ্রহ সম্পর্কেও জানতে পারে।
‘What are your hobbies?’ আপনার শখ কী?
এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলা যায়—
‘I like reading and watching movies.’ কিন্তু আরও সুন্দরভাবে বললে ‘I enjoy reading books, especially stories and articles. I also like watching movies in my free time. It helps me relax and learn new things.’ অথবা, In my free time, I enjoy writing and listening to music. Sometimes I also like spending time with friends and exploring new places. এতে আপনার কথা আরও জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।
‘What are your plans for the future?’
ভবিষ্যতে আপনি কী করতে চান?
এর সহজ উত্তর: ‘I want to do something good in the future.’ কিন্তু আরও বাড়িয়ে বললে, ‘In the future, I want to pursue higher studies abroad and build a career in research or academia. I’m particularly interested in contributing to social development through education.’ অথবা, ‘My goal is to become a journalist and work on meaningful stories that can create positive social impact.’ এভাবে বললে আপনার স্বপ্ন আর লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।
ইংরেজিতে দক্ষ হতে চাইলে অনুশীলনের বিকল্প নেই। ছোট উত্তরকে একটু বড় করে বলার অভ্যাস করলে ধীরে ধীরে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে।
[আগামী পর্বে-৩]
