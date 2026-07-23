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শিক্ষা

স্কলারশিপ: প্রোফাইল গোছানো থেকে সফল আবেদন

সাব্বির হোসেন
স্কলারশিপ: প্রোফাইল গোছানো থেকে সফল আবেদন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখেন অনেকে। সেই স্বপ্ন যদি পূরণ হয় একটি ফুল ফ্রি বৃত্তির মাধ্যমে, তাহলে আনন্দের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু শুধু ভালো ফল করলেই বৃত্তি মেলে না, প্রয়োজন পরিকল্পনা, ধৈর্য, সঠিক প্রস্তুতি এবং সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ।

ভালো খবর হলো, শুরুটা ঠিকভাবে করতে পারলে স্কলারশিপের পথ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

শক্তিশালী প্রোফাইলই প্রথম শর্ত

বৃত্তির লড়াই শুরু হয় নিজের প্রোফাইল দিয়ে। ভালো সিজিপিএ অবশ্যই বাড়তি সুবিধা দেয়। সাধারণভাবে ৪-এর মধ্যে ৩ বা তার বেশি সিজিপিএকে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়। তবে ফল কিছুটা কম হলেও হতাশ হওয়ার কারণ নেই। সহশিক্ষা কার্যক্রম, স্বেচ্ছাসেবী কাজ, নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা কিংবা সামাজিক উদ্যোগ—এসব আপনার প্রোফাইলকে আলাদা করে তুলতে পারে। আর মাস্টার্স বা পিএইচডির আবেদন হলে গবেষণার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বড় শক্তি। একটি ভালো কনফারেন্স পেপার বা জার্নাল পাবলিকেশনও আবেদনকে অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে।

প্রস্তুতি শুরু করুন আগেভাগেই

ডেডলাইনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। ছয় থেকে নয় মাস আগে প্রস্তুতি শুরু করুন। এই সময়ে পাসপোর্ট নবায়ন, একাডেমিক সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট সংগ্রহ, সত্যায়নসহ সময়সাপেক্ষ কাজগুলো শেষ করে রাখুন। শেষ মুহূর্তের চাপ অনেক সময় ভালো সুযোগও হাতছাড়া করে দেয়।

ভাষা দক্ষতায় আনুন আত্মবিশ্বাস

বিশ্বের অধিকাংশ নামকরা বৃত্তিতে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অপরিহার্য। তাই আইইএলটিএস, টোয়েফল ও ডুওলিঙ্গো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন গুরুত্ব দিয়ে। আইইএলটিএসে অন্তত ৬ দশমিক ৫ স্কোর এবং প্রতিটি ব্যান্ডে ৬ দশমিক শূন্য বা তার বেশি রাখার চেষ্টা করুন। চীনের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসকে বা ইংলিশ প্রফিশিয়েন্সি সার্টিফিকেট নেওয়া হলেও ভালো আইইএলটিএস স্কোর আবেদনকে আরও শক্তিশালী করে।

এসওপি হবে আপনার নিজের গল্প

স্টেটমেন্ট অব পারপাস বা এসওপি আপনার পরিচয়পত্র। এতে নিজের ভাষায় নিজের গল্প লিখুন। কেন এই বিষয়ে পড়তে চান, ভবিষ্যতে কী করতে চান এবং কেন আপনিই এই বৃত্তির যোগ্য—সহজ, আন্তরিক ও বিশ্বাসযোগ্য ভাষায় তুলে ধরুন। এর পাশাপাশি দুই বা তিনজন শিক্ষকের কাছ থেকে লেটার অব রিকমেন্ডেশন সংগ্রহ করুন। এমন শিক্ষককে বেছে নিন, যিনি আপনার একাডেমিক সামর্থ্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন।

কোল্ড ইমেইলিং হতে পারে বড় সুযোগ

গবেষণাভিত্তিক মাস্টার্স ও পিএইচডির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সুপারভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। ইমেইল পাঠানোর আগে অধ্যাপকের গবেষণার ক্ষেত্র ভালোভাবে পড়ুন। এরপর সংক্ষিপ্ত, ভদ্র ও পেশাদার ভাষায় নিজের আগ্রহ জানান। সঙ্গে সিভি এবং প্রয়োজনে গবেষণা প্রস্তাব সংযুক্ত করুন। অনেক সময় একটি ভালো ইমেইল নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়।

একাধিক জায়গায় আবেদন করুন

একটি বৃত্তির ওপর নির্ভর করবেন না। নিজের যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী একাধিক বৃত্তির জন্য আবেদন করুন। জার্মানির ডাড, দক্ষিণ কোরিয়ার জিকেএস, ইউরোপের ইরাসমুন্ডাস, জাপানের মেস্কট, যুক্তরাজ্যের চেভেনিংস কিংবা চীনের সিএসসি—এসব জনপ্রিয় বৃত্তির সুযোগ সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ রাখুন।

বৃত্তির পথ সব সময় সহজ হয় না। অনেক আবেদন প্রথমবার সফল হয় না। তাই প্রত্যাখ্যানকে ব্যর্থতা নয়, শেখার সুযোগ হিসেবে দেখুন। প্রোফাইলের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করুন। প্রয়োজন হলে নতুন দক্ষতা অর্জন করুন, গবেষণার অভিজ্ঞতা বাড়ান, আবার আবেদন করুন। ধৈর্য, প্রস্তুতি আর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা—এই তিনের সমন্বয়ই একদিন আপনাকে পৌঁছে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। আর সেই একটি সুযোগই খুলে দিতে পারে বিশ্বমানের শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের নতুন দরজা।

তথ্যসূত্র: বাইরে পড়ব.কম

বিষয়:

ছাপা সংস্করণউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
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