যেভাবে দীর্ঘদিন পড়া মনে রাখবেন
লেখাপড়া একটি আনন্দের বিষয়। এর মাধ্যমে নতুন কিছু জানার আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। তবে পড়া বিষয় মনে না থাকলে শিক্ষার্থীদের বিপাকে পড়তে হয়। এতে অস্বস্তিসহ একই বিষয় বারবার পড়তে হয়। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না, প্রয়োগ করতে হবে বুদ্ধিমত্তারও। তাহলেই পড়া মনে রাখা সহজ হবে।
কোনো বিষয় মুখস্থ করা সহজ হলেও দীর্ঘদিন মনে রাখা কঠিন। তাই শুধু মুখস্থ করার ওপর নির্ভর করলে চলবে না; বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হবে। বুঝে পড়লে তা মনে রাখা সহজ হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য পড়া মনে রাখার কয়েকটি কার্যকর কৌশল তুলে ধরা হলো। এসব কৌশল অনুসরণ করলে পড়া মনে রাখা সহজ হবে এবং পরীক্ষায়ও প্রত্যাশিত ফল অর্জনে সহায়ক হবে।
পড়া মনে রাখার কৌশল
১. নিয়মিত অনুশীলন করুন: পঠিত বিষয় বারবার চর্চা করতে হবে। মনে আছে ভেবে কোনো বিষয় অবহেলা করা যাবে না।
২. শব্দ করে পড়ুন: শুধু মনে মনে পড়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে শব্দ করে পড়ুন। এতে মনোযোগ ধরে রাখতে সুবিধা হয়।
৩. আলোচনা ও পর্যালোচনা করুন: পঠিত বিষয় নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করুন। এতে নিজের বোঝাপড়া আরও পরিষ্কার ও সুদৃঢ় হবে।
৪. পড়ার পরিধি বাড়ান: অল্পস্বল্প পড়ে থেমে গেলে চলবে না। জানার আগ্রহ নিয়ে বেশি পড়তে হবে। এতে জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।
৫. বুঝে পড়ুন: না বুঝে কোনো বিষয় মুখস্থ করা উচিত নয়। প্রথমে বিষয়টির মূল ধারণা ও ধারাবাহিকতা বুঝে নিতে হবে।
৬. মিল খুঁজে বের করুন: পড়ার বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত বা সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য বিষয়ের মিল খুঁজে বের করুন। এতে নতুন তথ্য মনে রাখা সহজ হয়।
৭. ছোট ছোট ভাগে পড়ুন: কোনো অধ্যায়ে তথ্যের আধিক্য থাকলে সেটিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন সময়ে পড়ুন।
৮. আগ্রহ নিয়ে পড়ুন: যেসব বিষয় ভালো লাগে, সেগুলো বারবার পড়ুন। আগ্রহ নিয়ে পড়লে শেখা সহজ হয়।
৯. কল্পনা করে পড়ুন: পঠিত বিষয়টি মনে মনে কল্পনা করুন; বিশেষ করে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ভূগোলের বিষয়গুলো ছবি বা দৃশ্যের মতো কল্পনা করলে মনে রাখা সহজ হয়।
১০. বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন: পড়ার বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক খুঁজে বের করুন। বাস্তব উদাহরণের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বিষয়টি দীর্ঘদিন মনে থাকে।
১১. উপযুক্ত পরিবেশে পড়ুন: নিজের সুবিধামতো পরিবেশ ও অবস্থানে বসে পড়ুন। পড়ার জায়গায় অতিরিক্ত শব্দ বা মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়—এমন কিছু থাকা উচিত নয়।
১২. মাঝেমধ্যে বিরতি নিন: একনাগাড়ে অনেকক্ষণ পড়া ঠিক নয়। পড়ার ফাঁকে বিরতি নিন। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করুন বা বিশ্রাম নিন। এরপর আবার পড়তে বসুন।
১৩. নিজের ভাষায় মনে করার চেষ্টা করুন: পড়া শেষ করে বই বন্ধ রাখুন এবং নিজের ভাষায় বিষয়টি মনে করার চেষ্টা করুন। এতে কোন অংশ মনে আছে আর কোন অংশ আবার পড়া প্রয়োজন, তা বুঝতে পারবেন।
১৪. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখে রাখুন: পড়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিজের হাতে লিখে রাখুন। ছোট নোট, ছক বা তালিকা তৈরি করলে পরবর্তী সময়ে দ্রুত বিষয়গুলো ঝালিয়ে নেওয়া যায়।
১৫. নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনরাবৃত্তি করুন: পড়ার পর নির্দিষ্ট বিরতিতে বিষয়টি আবার ঝালিয়ে নিন। একবার পড়ে দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
১৬. পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন: স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে পর্যাপ্ত ঘুম জরুরি। রাত জেগে পড়ার চেয়ে নিয়মিত পড়াশোনা এবং পর্যাপ্ত ঘুম বেশি সহায়ক।
১৭. পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করুন: কেন পড়ছেন, কী শিখছেন এবং অর্জিত জ্ঞান ভবিষ্যতে কী কাজে লাগবে, তা বোঝার চেষ্টা করুন। এতে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
সবশেষে মনে রাখতে হবে, পড়াশোনার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া নয়; বরং শেখা বিষয়কে নিজের জ্ঞানের অংশ করে তোলা। বুঝে পড়া, নিয়মিত অনুশীলন এবং সময়মতো পুনরাবৃত্তিই পড়া দীর্ঘদিন মনে রাখার অন্যতম চাবিকাঠি।