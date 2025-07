ভোকাবুলারি সহজে মনে রাখবেন যেভাবে

Appropriate Preposition

বাংলাদেশে প্রচলিত বইগুলোতে আমরা Appropriate Preposition পড়ি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী; প্রথমে A দিয়ে সব, তারপর B দিয়ে ইত্যাদি। তবে সহজ টেকনিক হলো ‘Bundling Method’; অর্থাৎ সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দগুলোকে একত্রে নিয়ে তাদের পরবর্তী Preposition দেখে শেখা।

যেমন জনপ্রিয়তা বোঝাতে ব্যবহৃত সব শব্দের পর for বসে—Popular for, Prominence for, Eminent for, Known for, Renowned for. অর্থাৎ শব্দের অর্থ বুঝলেই প্রিপজিশনটি মনে থাকবে।

Synonym-Antonym

Synonym-Antonym সাধারণত বর্ণানুক্রমে পড়া হয়, যার ফলে কাছাকাছি শব্দগুলো আমাদের কনফিউজ করে এবং মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি Word Root ও Mnemonic-এর মাধ্যমে শব্দগুলো পড়া যায়, তাহলে তা একবারেই মনে রাখা সম্ভব। যেমন ‘Ben’ একটি Word Root যার অর্থ ‘ভালো’। এ থেকে গঠিত কিছু শব্দ: Benign = দয়ালু; Benevolent = উপকারী; Beneficial = উপকারী; Benefit = সুবিধা; Benefactor = দাতা; একটি Root জানলে এমন অনেক শব্দ একসঙ্গে আয়ত্তে আনা যায়।

Group Verb

Group Verb সাধারণত Verb অনুযায়ী শেখানো হয়, যা মনে রাখা কঠিন। বরং Preposition অনুযায়ী Bundling করলে তা অনেক সহজ হয়। যেমন Out একটি Preposition, যার অর্থ হতে পারে ‘শেষ’ বা ‘ধ্বংস’। Burn out = পুড়িয়ে শেষ করা; Run out = ফুরিয়ে যাওয়া; Blow out = নিভিয়ে ফেলা; Die out = বিলুপ্ত হওয়া; Wipe out = সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা। এইভাবে Preposition অনুযায়ী ভাগ করে Group Verb পড়লে মনে রাখা সহজ হয়।

Spelling

Spelling মনে রাখার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো Syllable ভেঙে উচ্চারণ করে শেখা। এতে বানান ভুল কমে যায়। যেমন: Malaria → Mala + ria. এভাবে না পড়লে বানান বিভ্রান্তি হতে পারে, যেমন Melaria, Maleria, Malarea ইত্যাদি।

Substitution

একই ধরনের Substitutionগুলো একসঙ্গে এবং Word Root অনুযায়ী পড়লে আত্মস্থ করা সহজ হয়। যেমন Gamy = বিবাহ; Mono = এক → Monogamy = একবিবাহ; Poly = বহু → Polygamy = বহুবিবাহ; Mis = বিদ্বেষ → Misogamist = বিবাহবিদ্বেষী। একটি Root জানলেই ৫-৭টি Substitution সহজে মুখস্থ করা যায়।

বিশেষ পরামর্শ

প্রতিটি শব্দ দিয়ে নিজের মতো করে মজার বাক্য তৈরি করুন। যেমন আপনার বন্ধু রানা খুব ঝগড়াটে হলে বলুন, Rana is a belligerent person. এতে Belligerent শব্দটি সহজেই মনে থাকবে। যেসব শব্দের অর্থে আপনি কনফিউজ হন, সেগুলোর অর্থ মোবাইলে অডিও রেকর্ড করে রাখুন। অন্য সময় শুনলে তা মনে থাকবে। ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার করুন; এক পাশে শব্দ, অপর পাশে অর্থ লিখুন। কার্ডগুলো শাফল করে শব্দ দেখে অর্থ অথবা অর্থ দেখে শব্দ মনে করার চেষ্টা করুন। এসব কৌশল ব্যবহার করে এবং প্রচলিত নিয়ম এড়িয়ে প্রতিটি টপিক অনুযায়ী নির্দিষ্ট টেকনিক অনুসরণ করলে ভোকাবুলারি শেখা হবে সহজ, আনন্দদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী।

অনুলিখন: শাহ বিলিয়া জুলফিকার