Ajker Patrika
শিক্ষা

ইংরেজি লেখার দক্ষতা বাড়ানোর ৭টি সহজ উপায়

মো. তাসনিমুল হাসান
আজকের শিক্ষাজীবন ও পেশাগত জীবনে ইংরেজি লেখার দক্ষতা একটি অপরিহার্য যোগ্যতা। অ্যাসাইনমেন্ট, গবেষণাপত্র, ইমেইল কিংবা অফিশিয়াল রিপোর্ট—প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর লেখার প্রয়োজন হয়। তবে লেখার দক্ষতা এক দিনে তৈরি হয় না, এটি ধীরে ধীরে নিয়মিত অনুশীলন, ধৈর্য এবং শেখার আগ্রহের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

শুধু ব্যাকরণ জানলেই ভালো লেখা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ভাষার সঙ্গে নিয়মিত সংস্পর্শ, ধারাবাহিক চর্চা এবং নিজেকে উন্নত করার মানসিকতা। সঠিক কৌশল অনুসরণ করলে যে কেউ নিজের লেখার দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারেন। নিচে ইংরেজি লেখার দক্ষতা উন্নত করার কিছু কার্যকর উপায় তুলে ধরা হলো—

নিয়মিত পড়ুন

লেখার দক্ষতা বাড়ানোর অন্যতম প্রধান উপায় হলো নিয়মিত পড়া। বই, প্রবন্ধ, ব্লগ বা গবেষণাধর্মী লেখা পড়ার মাধ্যমে নতুন শব্দ, বাক্য গঠন এবং বিভিন্ন লেখার ধরন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি ধীরে ধীরে নিজের লেখার মান উন্নত করতে সহায়ক।

প্রতিদিন লিখুন

প্রতিদিন লেখা অনুশীলনের অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। দৈনিক ১০ থেকে ১৫ মিনিট ডায়েরি লেখা, ছোট নোট তৈরি করা বা সংক্ষিপ্ত ব্লগ লেখা—এই অভ্যাস লেখার সাবলীলতা বাড়ায় এবং চিন্তা গুছিয়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা তৈরি করে।

প্রসঙ্গে শব্দ শিখুন

শব্দভান্ডার বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রসঙ্গে শব্দ শেখা বেশি কার্যকর। আলাদা শব্দ মুখস্থ করার পরিবর্তে বাক্যের ভেতরে শব্দের ব্যবহার শিখলে লেখা আরও স্বাভাবিক, অর্থবহ ও সঠিক হয়।

লেখা সম্পাদনা ও সংশোধন করুন

একবার লেখা শেষ করাই কাজের শেষ নয়। লেখা পুনরায় পড়ে অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দেওয়া, বাক্য আরও পরিষ্কার করা এবং ভাব প্রকাশ আরও সুনির্দিষ্ট করা জরুরি। এই অভ্যাস লেখাকে পরিণত ও মানসম্মত করে তোলে।

মতামত নিন

শিক্ষক, সহপাঠী বা অনলাইন কমিউনিটির কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া লেখার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যের চোখে নিজের ভুলগুলো সহজে ধরা পড়ে এবং শেখার সুযোগও বাড়ে।

টুলস ব্যবহার করুন

বর্তমানে Grammarly বা Hemingway Editor-এর মতো ডিজিটাল টুলস লেখার মান উন্নত করতে সহায়তা করে। তবে এগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে নিজের ভুল বোঝা এবং সেখান থেকে শেখার মানসিকতা তৈরি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন ধরনের লেখা অনুশীলন করুন

ইমেইল, প্রবন্ধ, রিপোর্ট, গল্প বা মতামতমূলক লেখা—বিভিন্ন ধরনের লেখা চর্চা করলে লেখার দক্ষতা আরও বহুমুখী ও শক্তিশালী হয়।

টিপস

প্রতি সপ্তাহে ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। যেমন ৫টি নতুন শব্দ শেখা বা ১৫০ শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখা। নিয়মিত ছোট লক্ষ্য পূরণই দীর্ঘ মেয়াদে বড় উন্নতির পথ তৈরি করে।

ইংরেজি লেখার দক্ষতা উন্নয়ন একটি ধীর কিন্তু ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নিয়মিত পড়া, লেখার চর্চা, সঠিক সংশোধন এবং শেখার আগ্রহ থাকলে ধাপে ধাপে যে কেউ নিজের লেখার দক্ষতা উন্নত করতে পারে। ছোট ছোট নিয়মিত অনুশীলনই একসময় বড় সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরটিপি বৃত্তির সুযোগ

বিইউপিতে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ

রাবিতে স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন, র‍্যাগিং হলে ব্যবস্থা

