Ajker Patrika
> শিক্ষা

শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখীকরণে আনন্দদায়ক পাঠদান

ড. নিতাই কুমার সাহা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রধান উপায়। একটি সফল শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আনন্দদায়ক পাঠদান। আনন্দঘন শিক্ষা শুধু শেখাকে সহজ করে না, বরং শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহ বাড়ায়। শ্রেণিকক্ষে পাঠ একঘেয়ে ও নিরানন্দ হলে শিক্ষার্থীরা বিমুখ হয়। তাই পাঠকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করার দায়িত্ব শিক্ষকের।

পরিকল্পিত পাঠদান ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

আনন্দমুখর পরিবেশ শেখাকে সহজ করে। শিক্ষার্থীরা যেন ভয় ছাড়াই প্রশ্ন করতে, পারতে ও মতামত দিতে পারে, সে জন্য উৎসাহ দেওয়া এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা দরকার। মজার ঘটনা বা গল্প দিয়ে পাঠ শুরু করা, শিক্ষার্থীদের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে উৎসাহ দেওয়া, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এ জন্য প্রতি ক্লাসেই রোল কল করা উত্তম। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ ও পুরস্কারের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে উৎসাহ দেওয়া কার্যকর কৌশল। শতভাগ উপস্থিতি অর্জনকারীদের বা সর্বাধিক উপস্থিত প্রথম ১০ জনকে পুরস্কৃত করা কার্যকর হতে পারে।

বৈচিত্র্যময় শিখন কৌশল

বৈচিত্র্যময় শিখন কৌশল শিক্ষার্থীর কৌতূহল বাড়ায়, পাঠ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আনন্দময়। এতে শিক্ষার্থীরা শুধু শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং শেখার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। আকর্ষণীয় সূচনা অর্থাৎ গল্প, ছবি, ভিডিও বা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে পাঠ শুরু করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ে এবং পাঠ সহজবোধ্য হয়। কেবল বক্তৃতাভিত্তিক পাঠদান নয়, বরং ব্রেনস্টর্মিং, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ, কেস স্টাডি, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা ও গেম-বেসড লার্নিং ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান

শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় পাঠদানের অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান। এতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে, শিক্ষক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষার্থীদের মতামত ও প্রশ্ন শ্রেণিকক্ষকে প্রাণবন্ত করে তোলে। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট সাফল্যে প্রশংসা করা, নাম ধরে ডাকা, চোখে চোখ রেখে কথা বলা এবং প্রয়োজনে কাউন্সেলিং দেওয়া শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বাড়ায় ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক দৃঢ় করে।

শিক্ষণ উপকরণের কার্যকর ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষ হলো শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রধান ক্ষেত্র। শুধু মৌখিক ব্যাখ্যা প্রায়ই একঘেয়ে হয়। এ জন্য শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষামূলক খেলা, চিত্রাঙ্কন, গল্প বলা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ব্যবহার করলে পাঠ আকর্ষণীয় হয় এবং আনন্দ পাওয়া যায়। উপকরণ শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্য আনে রঙিন ছবি, অডিও-ভিডিও মনোযোগ ধরে রাখে এবং হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে। ফলে বিষয়বস্তু দীর্ঘ সময় মনে থাকে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় পাঠদানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। প্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষককে আগ্রহী ও দক্ষ হওয়া দরকার। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, ছবি ও ভিডিও শ্রেণিকক্ষকে জীবন্ত করে তোলে। গুগল ক্লাসরুমে অ্যাসাইনমেন্ট ও অনলাইন কুইজ, কাহুট অ্যাপে শিক্ষামূলক গেম, ইউটিউব থেকে তথ্য সংগ্রহ—এসব শেখাকে আকর্ষণীয় করে। ভার্চুয়াল ও অগমেন্টেড রিয়েলিটি বিজ্ঞান, ইতিহাস বা ভূগোলের পাঠে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দেয়। গুগল ফরমসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন সম্ভব। এ ছাড়া মুখোমুখি শিক্ষা ও অনলাইন কার্যক্রম মিলিয়ে ব্লেন্ডেড লার্নিং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

আনন্দদায়ক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর শেখার সময়ই দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং তা সংশোধনের সুযোগ দেওয়ায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন অধিক কার্যকর। মূল্যায়ন পদ্ধতিকে বৈচিত্র্যময় ও বস্তুনিষ্ঠ করতে হবে। যেকোনো মূল্যায়ন শেষে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি বা পুরস্কার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কৃতিত্ব অর্জনকারীরা উজ্জীবিত হয় এবং অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়।

শ্রেণিকক্ষকে আনন্দমুখর ও আকর্ষণীয় করে তোলা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব। এতে শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্য বিষয় নয়, বরং নম্রতা, ভদ্রতা, মূল্যবোধ ও সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

দক্ষ শিক্ষক যদি উপযুক্ত শিখন কৌশল, আধুনিক প্রযুক্তি ও কার্যকর উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন, তবে শ্রেণিকক্ষ হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন। আর এভাবেই শিক্ষার্থীরা ক্লাসমুখী হবে, পাঠে মনোযোগী হবে এবং শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা গড়ে তুলবে।

পরামর্শ দিয়েছেন: সহযোগী অধ্যাপক, শহীদ বুদ্ধিজীবী সরকারি কলেজ, রাজশাহী

বিষয়:

শিক্ষার্থীশিক্ষকছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

সম্পর্কিত

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখীকরণে আনন্দদায়ক পাঠদান

শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখীকরণে আনন্দদায়ক পাঠদান

বিজয় একাত্তর হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

বিজয় একাত্তর হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে