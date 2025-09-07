বাণিজ্য চুক্তিভুক্ত দেশের জন্য শিল্প ও রাসায়নিক পণ্যে আরও শুল্ক ছাড় দিলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নতুন নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। এই আদেশ কিছু বাণিজ্যিক অংশীদারের জন্য শুল্ক ছাড়ের সুযোগ দেবে। এই ছাড় শিল্পজাত পণ্য যেমন নিকেল, সোনা এবং অন্যান্য ধাতু, সেই সঙ্গে ফার্মাসিউটিক্যাল যৌগ ও রাসায়নিক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ সোমবার থেকেই এটি কার্যকর হতে পারে।
ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত সাত মাস ধরে ট্রাম্প বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজাতে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এবং বাণিজ্যিক অংশীদারদের কাছ থেকে ছাড় আদায় করতে বিশাল শুল্ক বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর এই সর্বশেষ আদেশ এমন ‘সমন্বিত অংশীদারদের’ জন্য ৪৫ টিরও বেশি ক্যাটাগরিতে শূন্য আমদানি শুল্কের সুযোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর আওতায় পাল্টা শুল্ক এবং জাতীয় নিরাপত্তা ধারা (সেকশন ২৩২) অনুযায়ী আরোপিত কর কমানোর জন্য একটি কাঠামোগত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
গত শুক্রবার স্বাক্ষরিত আদেশটি বিদ্যমান কাঠামো চুক্তিগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতির সমন্বয় ঘটাবে। জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো মিত্রদের সঙ্গে করা চুক্তিও এর মধ্যে রয়েছে। শুল্ক ছাড় আজ সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ১২টা ১ মিনিট থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।
এই আদেশে ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর শুল্ক কমানোর ইচ্ছা নির্ভর করছে ‘বাণিজ্যিক অংশীদারের পারস্পরিক বাণিজ্য বিষয়ক চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির সুযোগ ও অর্থনৈতিক মূল্যের’ ওপর এবং এই শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।
শুল্ক কমানো হয়েছে এমন পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে সেসব সামগ্রী যা যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন করা যায় না, খনি থেকে উত্তোলন করা যায় না বা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না, অথবা অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয় না। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই আদেশে কিছু কৃষিপণ্য, উড়োজাহাজ ও এর যন্ত্রাংশ এবং ফার্মাসিউটিক্যালসে ব্যবহৃত পেটেন্টযুক্ত নয় এমন সামগ্রীর জন্য নতুন করে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
ওই কর্মকর্তা আরও জানান, কোনো দেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি ‘পারস্পরিক’ বাণিজ্য চুক্তি করে, তাহলে এই আদেশের ফলে ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ, বাণিজ্য বিভাগ এবং কাস্টমস কর্মকর্তারা ট্রাম্পের নতুন নির্বাহী আদেশ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্ক মওকুফ করতে পারবেন।
আদেশে চিহ্নিত শূন্য শুল্কযুক্ত পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—গ্রাফাইট এবং বিভিন্ন ধরনের নিকেল, যা স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদন এবং ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাটারির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ ছাড়া জেনেরিক ফার্মাসিউটিক্যালস-এ ব্যবহৃত যৌগ, যেমন অ্যানেস্থেটিক লিডোকেন এবং রোগ নির্ণয় পরীক্ষায় ব্যবহৃত রিএজেন্ট এই আদেশের আওতায় এসেছে।
আদেশটিতে গুঁড়ো ও পাত থেকে শুরু করে গোল্ড বুলিয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণ আমদানির কথাও বলা হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমদানি পণ্য। দেশটি এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি না করায় ৩৯ শতাংশ শুল্ক নিয়ে সমস্যায় পড়েছে।
এই আদেশে প্রাকৃতিক গ্রাফাইট, নিওডিমিয়াম ম্যাগনেট এবং লাইট-এমিটিং ডায়োড (এলইডি)-এর ওপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে, কিছু প্লাস্টিক এবং পলিসিলিকনের (যা সোলার প্যানেলের প্রধান উপাদান) ওপর থাকা পূর্ববর্তী শুল্ক ছাড় প্রত্যাহার করা হয়েছে।
