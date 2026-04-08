ইরানকে অস্ত্র দেওয়া দেশগুলোর ওপর আরও ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

ইরানকে অস্ত্র দেওয়া দেশগুলোর ওপর আরও ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও শুল্ককে কূটনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বুধবার (৮ এপ্রিল) তিনি হুঁশিয়ারি দেন, কোনো দেশ যদি ইরানকে সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করে, তবে সেই দেশের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত সব পণ্যের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘কোনো দেশ ইরানকে সামরিক অস্ত্র দিলে, তাদের সব পণ্যের ওপর কোনো ছাড় ছাড়াই ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে।’

তবে ‘পলিটিকো’ জানিয়েছে, ট্রাম্পের এই হুমকির আইনি ভিত্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে ১৯৭৭ সালের জরুরি অর্থনৈতিক আইনের ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। আগে এই আইনটি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সহজে শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দিত। ফলে বর্তমানে ট্রাম্পের হাতে থাকা শুল্ক আরোপের আইনি পথ তুলনামূলকভাবে জটিল এবং সময়সাপেক্ষ।

এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্প চাইলে ১৯৩০ সালের ট্যারিফ আইনের ধারা ৩৩৮ ব্যবহার করতে পারেন, যা সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সুযোগ দেয়। তবে এই ধারা মূলত বৈষম্যমূলক বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য প্রণীত—অস্ত্র সরবরাহের মতো কারণে এটি প্রয়োগ করা আইনি দিক থেকে দুর্বল হতে পারে।

এদিকে চীন-ইরান সম্পর্কও এই ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইরানকে ড্রোন ও যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য পণ্য সরবরাহ করে চীন, যা পরে সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি ইরান চীনের তৈরি জাহাজ বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র কেনার কাছাকাছি পৌঁছেছিল বলেও সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নতুন শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের মধ্যে সম্ভাব্য বৈঠকও বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

উল্লেখ্য, এই হুমকির কয়েক ঘণ্টা আগেই ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন, যা মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা প্রশমনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। ট্রাম্প এটিকে ‘বিশ্ব শান্তির জন্য বড় দিন’ বলে উল্লেখ করেন।

সব মিলিয়ে, ট্রাম্পের নতুন শুল্ক হুমকি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাণিজ্যে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে, যদিও এর বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব—তা এখনো স্পষ্ট নয়।

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

ইরানকে অস্ত্র দেওয়া দেশগুলোর ওপর আরও ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

ইরানকে অস্ত্র দেওয়া দেশগুলোর ওপর আরও ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত দামে এলপিজি বিক্রির অনুরোধ আমদানিকারকদের

শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে আগ্রহী যুক্তরাজ্য

গতি হারিয়েছে দেশের উৎপাদন-নির্মাণশিল্প, কৃষিতেও পতন