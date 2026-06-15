Ajker Patrika
অর্থনীতি

সিটিজেনস ব্যাংকের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সিটিজেনস ব্যাংকের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
সিটিজেনস ব্যাংকের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গতকাল রোববার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ সোয়েব।

সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মাসুদুজ্জামান, মোখলেসুর রহমান ও এস এম শফিকুল হক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র পরিচালক এন কে এ মবিন ও এ কে এম শহীদুল হক এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর হোসেন সভায় অংশ নেন।

সভায় ব্যাংকের ২০২৫ সালের আর্থিক কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় জানানো হয়, ২০২৫ সালে সিটিজেনস ব্যাংক উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাফল্য অর্জন করেছে।

ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে পরিচালন মুনাফা ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে আমানত ৩০ শতাংশ এবং ঋণ ও অগ্রিম বিতরণ ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি খেলাপি ঋণের হার (এনপিএল) মাত্র শূন্য দশমিক ২০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছে ব্যাংকটি।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
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