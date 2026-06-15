সিটিজেনস ব্যাংকের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গতকাল রোববার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ সোয়েব।
সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মাসুদুজ্জামান, মোখলেসুর রহমান ও এস এম শফিকুল হক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র পরিচালক এন কে এ মবিন ও এ কে এম শহীদুল হক এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর হোসেন সভায় অংশ নেন।
সভায় ব্যাংকের ২০২৫ সালের আর্থিক কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় জানানো হয়, ২০২৫ সালে সিটিজেনস ব্যাংক উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাফল্য অর্জন করেছে।
ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে পরিচালন মুনাফা ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে আমানত ৩০ শতাংশ এবং ঋণ ও অগ্রিম বিতরণ ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি খেলাপি ঋণের হার (এনপিএল) মাত্র শূন্য দশমিক ২০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছে ব্যাংকটি।
দেশের প্রান্তিক কৃষকদের ফসলের অপচয় রোধ ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে দুই হাজার সৌরবিদ্যুৎচালিত ক্ষুদ্র হিমাগার নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। আজ সোমবার রাজধানীর বনানীতে কৃষি খাত নিয়ে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে...২১ মিনিট আগে
দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আগামী ২৭ জুলাই থেকে আবারও চালু হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকা-নারিতা-ঢাকা রুটের সরাসরি ফ্লাইট। প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে একটি ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। এ উপলক্ষে আগামী ২০ জুন থেকে টিকিট বিক্রি শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ব্যাংক হিসাব খোলার শুরুতেই টিআইএন বাধ্যতামূলক করার বার্তা নতুন গ্রাহকদের একটি অংশের কাছে নেতিবাচকভাবে পৌঁছাতে পারে। বিশেষ করে, যাঁদের আয় করযোগ্য নয়, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য বা সামান্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে আসতে চান, তাঁদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় শঙ্কা তৈরি হতে পারে।৫ ঘণ্টা আগে
দেশে সোনার দাম আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) ভরিতে ৫ হাজার ৪৮২ টাকা বাড়িয়েছে। এর ফলে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ৩০ হাজার ৪২২ টাকা।৬ ঘণ্টা আগে