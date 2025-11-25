Ajker Patrika
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে হাজার কোটি টাকা ঋণ পেল আইসিবি, শেয়ার কেনা শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৩৮
পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (আইসিবি) ১ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে সরকার। টাকা পেয়েই আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) শেয়ার কেনা শুরু করেছে বলে জানিয়েছে আইসিবি।

গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আইসিবির কাছে এই অর্থ স্থানান্তর করা হয়। আইসিবি ১৩ হাজার কোটি টাকা চেয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ১ হাজার কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ পেয়েছে।

এই ঋণ ১০ বছরে পরিশোধ করতে হবে, যার মধ্যে প্রথম বছর থাকবে গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ প্রথম বছরে কিস্তি দিতে হবে না। এরপর প্রতি ছয় মাসে মূলধন ও ৫ শতাংশ সুদসহ কিস্তি পরিশোধ করতে হবে।

এই ঋণ শুধু পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এটি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে। বাজারে বড় আকারের সরকারি বিনিয়োগ সাধারণত মূল্যবৃদ্ধি ও স্বাভাবিক চাহিদা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ বিষয়ে আইসিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঋণ পাওয়ার পরই নতুন একটি বেনিফিশিয়ারি ওনার্স বা বিও হিসাব খোলা হয়েছে এবং গতকাল বেলা ২টার পর থেকে কিছু শেয়ার কেনা শুরু হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে বিনিয়োগের অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারকে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেওয়া হবে।

বাজারসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সরকারের এই উদ্যোগ পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য এক শক্তিশালী প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করবে।

