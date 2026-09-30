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আকিজ ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেডের সেলস কনফারেন্স ও ১০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

বিজ্ঞপ্তি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৪৭
আকিজ ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেডের সেলস কনফারেন্স ও ১০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন
ছবি: আকিজ ইনসাফ গ্রুপের সৌজন্যে

বাংলাদেশের অন্যতম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আকিজ ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেডের সেলস কনফারেন্স ও ১০ বছর পূর্তি উৎসব জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে।

গত শনিবার রাজধানীর শেরাটন ঢাকার গ্র্যান্ড বলরুমে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ডিস্ট্রিবিউটর, সেলস নেতৃবৃন্দ, করপোরেট গ্রাহক এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আকিজ ইনসাফ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস কে জামিল উদ্দিন। তিনি বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে অবদান রাখা ডিস্ট্রিবিউটর, সেলস টিম ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনেও মানসম্মত পণ্য ও গ্রাহকসেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আকিজ ইনসাফ গ্রুপের পরিচালক ডা. রেজওয়ানা আফরোজ স্বরণী, গ্রুপের উপদেষ্টা ডা. আশরাফুল বারী ও মুসলিম চৌধুরী, আকিজ ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অনুপ কুমার সাহা। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলের সেলস নেতৃবৃন্দ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।

আকিজ ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড আকিজ ইনসাফ গ্রুপের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। গত এক দশক ধরে মান, উদ্ভাবন ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি দেশের খাদ্যপণ্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানটির ‘সানশাইন’ ব্র্যান্ডের অধীনে আটা, ময়দা, সুজি, সুগন্ধি চিনিগুড়া চাল, রাইস ব্র্যান অয়েল ও সরিষার তেলসহ বিভিন্ন পণ্য বর্তমানে দেশজুড়ে লাখো পরিবার ও ব্যবসায়ীর আস্থার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিষয়:

করপোরেটপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকীউৎসব
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