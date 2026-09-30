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এসিআইয়ের ওয়েলনেস এবং হাইজিন বিজনেসের সিওও খন্দকার ইশতিয়াক

বিজ্ঞপ্তি
এসিআইয়ের ওয়েলনেস এবং হাইজিন বিজনেসের সিওও খন্দকার ইশতিয়াক
খন্দকার ইশতিয়াক আহম্মদ। ছবি: এসিআইয়ের সৌজন্যে

এসিআই পিএলসির ওয়েলনেস এবং হাইজিন বিজনেসের চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন খন্দকার ইশতিয়াক আহম্মদ।

বিভিন্ন বহুজাতিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রায় দুই দশকের পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে খন্দকার ইশতিয়াকের। এসিআই পিএলসির হাইজিন প্রোডাক্ট বিজনেস গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

নতুন দায়িত্বে তিনি এসিআই পিএলসির ওয়েলনেস এবং হাইজিন বিজনেসের পরিধি বাড়ানো, নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবেন।

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