Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২: ০৮
ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় অনলাইন ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম ফার্স্টট্রিপ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করল ‘এফটি ক্লাব’ লয়্যালটি প্রোগ্রাম; যেখানে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বিশেষ সুবিধা ও রিওয়ার্ডস। এই লয়্যালটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফার্স্টট্রিপ গ্রাহকদের জন্য নিশ্চিত করবে প্রিমিয়াম সার্ভিস ও বেটার এক্সপেরিয়েন্স।

এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকেরা প্রতিবার ফ্লাইট বুকিং করলেই পাবেন এফটি পয়েন্ট, যা ভবিষ্যতের যেকোনো বুকিংয়ে ডিসকাউন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

ফার্স্টট্রিপের এফটি ক্লাবের মেম্বার হওয়া একদম সহজ ও সম্পূর্ণ ফ্রি। ফার্স্টট্রিপ অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইট থেকে ফ্লাইট বুকিং করলেই গ্রাহকেরা সরাসরি এফটি ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাবেন। তাই এখন থেকে ফার্স্টট্রিপের প্রতিটি বুকিংয়ে গ্রাহকেরা পাবেন এফটি পয়েন্ট এবং পরবর্তী বুকিংয়ের সময় ন্যূনতম ৫০ পয়েন্ট হলেই ‘রিডিম এফটি পয়েন্ট’ অপশন সিলেক্ট করলে ডিসকাউন্ট উপভোগ করতে পারবেন।

এয়ার টিকিট কিংবা হোটেল: শীর্ষ ওটিএ হয়ে উঠছে ‘ফার্স্টট্রিপ’এয়ার টিকিট কিংবা হোটেল: শীর্ষ ওটিএ হয়ে উঠছে ‘ফার্স্টট্রিপ’

ফার্স্টট্রিপের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এফটি ক্লাবে থাকছে টোটাল চারটি লেভেল। সিলভার, গোল্ড, প্লাটিনাম এবং লেজেন্ডারি। প্রতিটি লেভেলে রয়েছে গ্রাহকের জন্য এক্সট্রা বেনিফিট, এক্সক্লুসিভ অফার ও প্রিমিয়াম সব সেবা। ফার্স্টট্রিপের লেজেন্ডারি লেভেল মেম্বারদের জন্য থাকছে দারুণ সব এক্সক্লুসিভ সারপ্রাইজ, ২৪/৭ প্রিমিয়াম সাপোর্ট, ফ্রি ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স, ফ্রি ব্যাগেজ ইনস্যুরেন্স, ভিসা প্রসেসিংয়ের সার্ভিস চার্জ, রিফান্ড ও রি-ইস্যুর সার্ভিস চার্জ একদম ফ্রি।

ফার্স্টট্রিপের হেড অব মার্কেটিং মীর তাজমুল হোসেন বলেন, ‘এফটি ক্লাব কাস্টমারদের প্রতি ফার্স্টট্রিপের বিশেষ কমিটমেন্ট। আমরা বিশ্বাস করি, এফটি ক্লাব আমাদের পথচলার আরেকটি নতুন মাইলফলক, যার মাধ্যমে ফার্স্টট্রিপ বাংলাদেশের সেরা ইউজার ফ্রেন্ডলি ও টেক ট্রাভেল ব্র্যান্ড হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে।’

এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন— www.firsttrip.com/loyalty-club

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিঅনলাইনকরপোরেটডিজিটালফ্লাইটবিমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

সম্পর্কিত

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ২০৪০ সালের লক্ষ্য অর্জনে ৪২ বিলিয়ন ডলার লাগবে: সিপিডি

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ২০৪০ সালের লক্ষ্য অর্জনে ৪২ বিলিয়ন ডলার লাগবে: সিপিডি

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা, সতর্ক করল ডিএসই

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা, সতর্ক করল ডিএসই

কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ, সিওও সাদাত রিমান্ডে

কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ, সিওও সাদাত রিমান্ডে