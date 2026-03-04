রমজান ও ঈদ কেনাকাটায় ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিকাশ অফার

প্রতিবছরের মতো এই রমজান ও ঈদের কেনাকাটায় আকর্ষণীয় সব ডিসকাউন্ট ও ক্যাশব্যাক অফার দিচ্ছে বিকাশ। পুরো রমজানজুড়ে উৎসবের পোশাক, জুতা, ইলেকট্রনিকস, গ্রোসারি থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টে ইফতার-সেহরি অর্ডার, টিকিট কাটা, হোটেল বুকিংয়ে বিকাশ পেমেন্টে পাওয়া যাচ্ছে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট ও ক্যাশব্যাক। অফারগুলো উপভোগ করা যাবে ২১ মার্চ পর্যন্ত।
সুপারস্টোর: রমজান মাসজুড়ে এবং ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে গ্রাহকেরা বিকাশ অ্যাপে ‘ডি২’ কুপন ব্যবহার করে আগোরা, মীনা বাজার, ইউনিমার্ট, প্রিন্স বাজার, বেঙ্গল মিট, হোলসেল ক্লাব, খুলশি মার্ট, উৎসব সুপার মার্কেটসহ আরও বেশ কিছু সুপারস্টোর ৫০০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি, ‘ডি৩’ কুপন ব্যবহার করে দেশজুড়ে সুপারস্টোর চেইন স্বপ্ন ও ডেইলি শপিংয়ে বিকাশ পেমেন্টে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া, অনলাইনে চালডাল, ডেইলি শপিং, মীনা বাজার ও প্যারাগন থেকে গ্রোসারি অর্ডারে মিলছে ২০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক।
লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড: বিকাশ অ্যাপে ‘এস৩’ কুপন ব্যবহার করে ফ্যাশন ব্র্যান্ড সেইলরে ৩০০ এবং সারা লাইফস্টাইলে ২০০ টাকা ডিসকাউন্ট। ‘ডি১’ কুপন ব্যবহার করে মি. ডিআইওয়াই, আর্টিসান, কান্ট্রি বয়, দর্জি বাড়ি, এক্সটেসি, ফ্যাব্রিলাইফ, ফ্রিল্যান্ড, ইয়েলো, ইলিয়েন, কে ক্রাফট, বিশ্বরঙ, অঞ্জনস, র নেশন, শৈল্পিক, স্মার্টেক্স, টেক্সমার্ট, হুর, গয়না বাক্স, সানভিসসহ আরও বেশ কিছু ব্র্যান্ডে রমজানজুড়ে পাওয়া যাবে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। ‘ডি৫’ কুপনে ২০০ টাকা ডিসকাউন্ট মিলবে তাকদুম, মিনিসো বাংলাদেশসহ বেশ কিছু মার্চেন্টে। কুপন কোড ‘ডি৮’ ব্যবহার করে ৩০০ টাকা ডিসকাউন্ট মিলছে ইজি ফ্যাশন, জেন্টেল পার্ক, ইনফিনিটি মেগা মল, লুবনান, রিচম্যান, টপ টেন ফেব্রিকস অ্যান্ড টেইলার্সসহ আরও বেশ কিছু আউটলেটে। পাশাপাশি, লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড আড়ংয়ে বিকাশ পেমেন্টে গ্রাহকেরা পেতে পারেন ২০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক।
অনলাইন মার্কেটপ্লেস: অনলাইন মার্কেটপ্লেস দারাজে বিকাশ পেমেন্টে ৬০ টাকার ডিসকাউন্ট ভাউচার রয়েছে গ্রাহকদের জন্য। এ ছাড়া, স্টার টেক-অনলাইন, অথবা, রবিশপ, লুবনান, অ্যারোমেটিকাসহ বিভিন্ন অনলাইন শপে ১০% এবং ২০% হারে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে। এদিকে আমার পেট, পেট ফুড বিডি এবং পেট মামা থেকে পোষা প্রাণীর যত্নের জিনিসপত্র অর্ডার করার ক্ষেত্রেও এই ক্যাশব্যাক প্রযোজ্য।
রেস্টুরেন্ট: সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ২ হাজারের বেশি রেস্তোরাঁয় ‘ডি৪’ কুপন ব্যবহার করে গ্রাহকেরা ৭৫০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। ঢাকায় গ্যালিটো’স, বার্গার কিং, সিপি ফাইভ স্টার, চিলিস রেস্তোরাঁ, দিল্লি দরবারসহ ইত্যাদি বিভিন্ন আউটলেটে ছাড় উপভোগ করা যাবে। এদিকে চট্টগ্রামে পিৎজা লাউঞ্জ, সিক্রেট রেসিপি, বে লিফ রেস্তোরাঁ, কুটুম বাড়ি, পাপা চিনোস ইত্যাদি বিভিন্ন আউটলেটে পাওয়া যাবে এই ডিসকাউন্ট। এ ছাড়া কেএফসির সেলফ-চেকআউটে কমপক্ষে ৬০০ টাকা বিকাশ পেমেন্ট করলে ৫০ টাকা ক্যাশব্যাক মিলবে।
এদিকে ডিসেন্ট পেস্ট্রি শপ, স্টার বেকারি, স্টার হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁর বিভিন্ন আউটলেটে গ্রাহকেরা ইফতার কেনার ওপর রমজানজুড়ে রয়েছে মোট ১ হাজার টাকার ডিসকাউন্ট। এ ছাড়া ২৫০টির বেশি অন্যান্য খাবারের দোকান এবং বেকারিতে ইফতার অর্ডার করে মিলতে পারে আরও ৫০০ টাকা ডিসকাউন্ট।
ইলেকট্রনিকস ও ফার্নিচার: ‘ডি৬’ কোড ব্যবহার করে গ্রাহকেরা সারা দেশে ওয়ালটন প্লাজা, হায়ার, সিঙ্গার, ভিশন এম্পোরিয়াম, অ্যাপল মার্ট বিডি এবং গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের ১২০০-এর বেশি আউটলেটে ২০০ টাকা ছাড় পেতে পারেন। এদিকে আখতার ফার্নিচার, ব্রাদার্স ফার্নিচার, হাতিল, হাই-টেক ফার্নিচার, নাদিয়া ফার্নিচার, নাভানা ফার্নিচার, অটোবি, তানিন বাংলাদেশের মতো ফার্নিচার ব্র্যান্ডগুলোতে ৬০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
টিকিটিং ও হোটেল বুকিং: ঈদের ছুটির আগে বিকাশ পেমেন্টে ইম্পেরিয়াল এক্সপ্রেস, সেবা গ্রিন লাইন, শ্যামলী পরিবহনসহ বেশ কিছু বাসের টিকিটে ২০০ টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন গ্রাহকেরা। এদিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, ইউএস-বাংলা, এয়ার এ্যাস্ট্রা এবং নভো এয়ারে বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমে টিকিট বুক করে পাওয়া যাচ্ছে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। এ ছাড়া সারা দেশে নির্বাচিত হোটেল এবং রিসোর্ট বুকিংয়ে রয়েছে ৬০০ টাকা ক্যাশব্যাক।
মাসরুর আরেফিন বলেন, ‘প্রিন্সিপালস ফর রেসপনসিবল ব্যাংকিংয়ে যোগদান আমাদের টেকসই ব্যাংকিং যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়তা, জলবায়ু অর্থায়ন জোরদার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আমাদের ভূমিকা বৈশ্বিক পরিসরে তুলে ধরতে পারব।১ ঘণ্টা আগে
এবার দেশের উত্তরাঞ্চলের বাণিজ্যিক রাজধানী বগুড়ায় চালু হলো ‘সনি-স্মার্ট’ শোরুম। শহরের প্রাণকেন্দ্র ১০৩-১০৪, চয়ন হাউজিং, শেরপুর রোড, সূত্রাপুর, বগুড়া ঠিকানার নিচতলা ও দ্বিতীয় তলায় এর অবস্থান। শোরুমটি চালুর ফলে বগুড়া সদর ও জেলার অন্যান্য এলাকার বাসিন্দাদের হাতের নাগালে এল২ ঘণ্টা আগে
কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো এবং ভ্যাট ফাঁকি কমাতে ১০ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাকি চার মাসে রাজস্ব আদায় বাড়ানো এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গতি আনাই এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য।২ ঘণ্টা আগে
চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৪০ লাখের বেশি ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ লাখ ৬৬ হাজার ৬১৮ জন পুরুষ এবং ১১ লাখ ৩৬ হাজার ৩ জন নারী করদাতা।২ ঘণ্টা আগে