কর-জিডিপি বাড়াতে এনবিআরে নতুন টাস্কফোর্স

কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো এবং ভ্যাট ফাঁকি কমাতে ১০ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাকি চার মাসে রাজস্ব আদায় বাড়ানো এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গতি আনাই এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য।
আজ বুধবার এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (ভ্যাট বাস্তবায়ন ও আইটি) প্রণয় চাকমা স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক হয়েছেন ঢাকা উত্তর ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার মো. সামছুল ইসলাম। সদস্যসচিব করা হয়েছে এনবিআরের প্রথম সচিব (ভ্যাট বাস্তবায়ন) মো. রুহুল আমিনকে।
টাস্কফোর্সের অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা পশ্চিমের কমিশনার কাজী ফরিদ উদ্দীন, প্রথম সচিব নাহিদ নওশাদ মুকুল (ভ্যাট পরিবীক্ষণ ও করদাতা সেবা), প্রথম সচিব মো. মশিউর রহমান (ভ্যাট নীতি), গাজীপুর ভ্যাটের অতিরিক্ত কমিশনার রাকিবুল হাসান, ঢাকা দক্ষিণের অতিরিক্ত কমিশনার রেজভী আহমেদ, কাস্টমস আধুনিকায়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক কাজী রেজাউল হাসান, ভ্যাট নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের উপকমিশনার ইমাম গাজ্জালী এবং দ্বিতীয় সচিব (ভ্যাট করদাতা সেবা) প্রণয় চাকমা। প্রয়োজনে আরও কর্মকর্তাকে যুক্ত করা যাবে।
এই কমিটি রাজস্ব আদায় বাড়াতে তদারকি করবে, ১৮০ দিনের নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে, করের আওতা বাড়াবে, বকেয়া আদায় জোরদার করবে এবং চলমান মামলা ও অডিট দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ নেবে।
চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৪০ লাখের বেশি ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ লাখ ৬৬ হাজার ৬১৮ জন পুরুষ এবং ১১ লাখ ৩৬ হাজার ৩ জন নারী করদাতা।