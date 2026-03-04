৪০ লাখের বেশি করদাতা ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৪০ লাখের বেশি ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ লাখ ৬৬ হাজার ৬১৮ জন পুরুষ এবং ১১ লাখ ৩৬ হাজার ৩ জন নারী করদাতা।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এ বছর ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি, মৃত করদাতার প্রতিনিধি ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক ব্যতীত সকল করদাতার জন্য ই-রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
এনবিআরের তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ৪ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত ৫০ লাখ করদাতা ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এর মধ্যে গত আগস্টে ২ লাখ ৫১ হাজার ৭৮৪ জন, সেপ্টেম্বর ৩ লাখ ১ হাজার ৩০২ জন, অক্টোবর ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬ জন, নভেম্বর ১০ লাখ ৪০ হাজার ৪৭২ জন, ডিসেম্বর ৯ লাখ ৭৮ হাজার ১৯৮ জন, জানুয়ারিতে ৬ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৩ জন, ফেব্রুয়ারি ২ লাখ ৯৪ হাজার ৯৮৭ জন এবং মার্চের প্রথম ৪ দিনে ৩৬ হাজার ৭০০ জন করদাতা রিটার্ন দাখিল করেছেন।
দাখিলকৃত রিটার্নে বেতন খাতে আয় দেখিয়েছেন ১৬ লাখ ১০ হাজার ৭৫০ জন পুরুষ ও ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৫৬৬ জন নারী। বাড়িভাড়া খাতে আয় দেখিয়েছেন ১ লাখ ৮৭ হাজার ৭৫৪ জন পুরুষ ও ৮৪ হাজার ৪৭৭ জন নারী। করযোগ্য সীমার নিচে আয় দেখেছেন ১৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬৩০ জন পুরুষ ও ৭ লাখ ৬৫ হাজার ১৯৭ জন নারী। ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকার মধ্যে আয় দেখেছেন ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৯৫৪ জন পুরুষ ও ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৩৭ জন নারী।
ই-রিটার্ন দাখিলের সুবিধা অনুযায়ী, করদাতা ঘরে বসেই আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের তথ্য সহজে এন্ট্রি করতে পারেন। পরিশোধ করা যায় ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় স্বীকৃতি ও আয়কর সনদ প্রিন্ট করা সম্ভব।
বিদেশে থাকা করদাতারা ই-মেইলে ওটিপি সংগ্রহ করে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কল সেন্টার ০৯৬৪৩-৭১-৭১-৭১ ও www.etaxnbr.gov.bd-এর মাধ্যমে সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। এনবিআর সব করদাতাকে ৩১ মার্চের মধ্যে ই-রিটার্ন দাখিলের জন্য অনুরোধ করেছে।
মাসরুর আরেফিন বলেন, ‘প্রিন্সিপালস ফর রেসপনসিবল ব্যাংকিংয়ে যোগদান আমাদের টেকসই ব্যাংকিং যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়তা, জলবায়ু অর্থায়ন জোরদার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আমাদের ভূমিকা বৈশ্বিক পরিসরে তুলে ধরতে পারব।১ ঘণ্টা আগে
প্রতিবছরের মতো এই রমজান ও ঈদের কেনাকাটায় আকর্ষণীয় সব ডিসকাউন্ট ও ক্যাশব্যাক অফার দিচ্ছে বিকাশ। পুরো রমজানজুড়ে উৎসবের পোশাক, জুতা, ইলেকট্রনিকস, গ্রোসারি থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টে ইফতার-সেহরি অর্ডার, টিকিট কাটা, হোটেল বুকিংয়ে বিকাশ পেমেন্টে পাওয়া যাচ্ছে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট ও ক্যাশব্যাক।১ ঘণ্টা আগে
এবার দেশের উত্তরাঞ্চলের বাণিজ্যিক রাজধানী বগুড়ায় চালু হলো ‘সনি-স্মার্ট’ শোরুম। শহরের প্রাণকেন্দ্র ১০৩-১০৪, চয়ন হাউজিং, শেরপুর রোড, সূত্রাপুর, বগুড়া ঠিকানার নিচতলা ও দ্বিতীয় তলায় এর অবস্থান। শোরুমটি চালুর ফলে বগুড়া সদর ও জেলার অন্যান্য এলাকার বাসিন্দাদের হাতের নাগালে এল২ ঘণ্টা আগে
কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো এবং ভ্যাট ফাঁকি কমাতে ১০ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাকি চার মাসে রাজস্ব আদায় বাড়ানো এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গতি আনাই এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য।২ ঘণ্টা আগে