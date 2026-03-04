Ajker Patrika
অর্থনীতি

৪০ লাখের বেশি করদাতা ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৪০ লাখের বেশি করদাতা ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৪০ লাখের বেশি ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ লাখ ৬৬ হাজার ৬১৮ জন পুরুষ এবং ১১ লাখ ৩৬ হাজার ৩ জন নারী করদাতা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এ বছর ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি, মৃত করদাতার প্রতিনিধি ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক ব্যতীত সকল করদাতার জন্য ই-রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এনবিআরের তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ৪ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত ৫০ লাখ করদাতা ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এর মধ্যে গত আগস্টে ২ লাখ ৫১ হাজার ৭৮৪ জন, সেপ্টেম্বর ৩ লাখ ১ হাজার ৩০২ জন, অক্টোবর ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬ জন, নভেম্বর ১০ লাখ ৪০ হাজার ৪৭২ জন, ডিসেম্বর ৯ লাখ ৭৮ হাজার ১৯৮ জন, জানুয়ারিতে ৬ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৩ জন, ফেব্রুয়ারি ২ লাখ ৯৪ হাজার ৯৮৭ জন এবং মার্চের প্রথম ৪ দিনে ৩৬ হাজার ৭০০ জন করদাতা রিটার্ন দাখিল করেছেন।

দাখিলকৃত রিটার্নে বেতন খাতে আয় দেখিয়েছেন ১৬ লাখ ১০ হাজার ৭৫০ জন পুরুষ ও ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৫৬৬ জন নারী। বাড়িভাড়া খাতে আয় দেখিয়েছেন ১ লাখ ৮৭ হাজার ৭৫৪ জন পুরুষ ও ৮৪ হাজার ৪৭৭ জন নারী। করযোগ্য সীমার নিচে আয় দেখেছেন ১৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬৩০ জন পুরুষ ও ৭ লাখ ৬৫ হাজার ১৯৭ জন নারী। ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকার মধ্যে আয় দেখেছেন ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৯৫৪ জন পুরুষ ও ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৩৭ জন নারী।

ই-রিটার্ন দাখিলের সুবিধা অনুযায়ী, করদাতা ঘরে বসেই আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের তথ্য সহজে এন্ট্রি করতে পারেন। পরিশোধ করা যায় ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় স্বীকৃতি ও আয়কর সনদ প্রিন্ট করা সম্ভব।

বিদেশে থাকা করদাতারা ই-মেইলে ওটিপি সংগ্রহ করে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কল সেন্টার ০৯৬৪৩-৭১-৭১-৭১ ও www.etaxnbr.gov.bd-এর মাধ্যমে সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। এনবিআর সব করদাতাকে ৩১ মার্চের মধ্যে ই-রিটার্ন দাখিলের জন্য অনুরোধ করেছে।

বিষয়:

অনলাইনকরঅর্থনীতির খবরএনবিআর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ৩ সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ৩ সেনা কর্মকর্তা

এক হাত কেন জোব্বায় ঢেকে রাখতেন খামেনি

এক হাত কেন জোব্বায় ঢেকে রাখতেন খামেনি

১৮ মার্চও ছুটি ঘোষণা হচ্ছে, ঈদ অবকাশ বাড়বে সরকারি কর্মীদের

১৮ মার্চও ছুটি ঘোষণা হচ্ছে, ঈদ অবকাশ বাড়বে সরকারি কর্মীদের

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

সম্পর্কিত

জাতিসংঘের প্রিন্সিপালস ফর রেসপনসিবল ব্যাংকিংয়ে সিটি ব্যাংক

জাতিসংঘের প্রিন্সিপালস ফর রেসপনসিবল ব্যাংকিংয়ে সিটি ব্যাংক

রমজান ও ঈদ কেনাকাটায় ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিকাশ অফার

রমজান ও ঈদ কেনাকাটায় ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিকাশ অফার

সনি-স্মার্ট শোরুম এখন বগুড়ায়

সনি-স্মার্ট শোরুম এখন বগুড়ায়

কর-জিডিপি বাড়াতে এনবিআরে নতুন টাস্কফোর্স

কর-জিডিপি বাড়াতে এনবিআরে নতুন টাস্কফোর্স