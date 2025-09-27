Ajker Patrika
বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডে আবারও বর্ষসেরা প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা পেল ওয়ালটন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডে ফের বর্ষসেরা প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা পেয়েছে ওয়ালটন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে অসামান্য অবদানের জন্য বছরের সেরা ব্যবসা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা পেল বাংলাদেশের সুপারব্র্যান্ড ও টেক জায়ান্ট ওয়ালটন। প্রতিষ্ঠানটি অর্জন করেছে ডিএইচএল-দ্য ডেইলি স্টার বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডের ‘বেস্ট এন্টারপ্রাইজ অব দ্য ইয়ার ২০২৪’ সম্মাননা।

এ নিয়ে দুবার দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কারে ভূষিত হলো ওয়ালটন। এর আগে ২০১৪ সালে এ সম্মাননা পেয়েছিল পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত শীর্ষ এই ইলেকট্রনিকস প্রতিষ্ঠানটি।

সম্প্রতি রাজধানীর রেডিসন ব্লু হোটেলে আয়োজিত বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড এর ২৩তম আসরে ওয়ালটনকে এ সম্মাননা দিয়েছে বহুজাতিক কুরিয়ার প্রতিষ্ঠান ডিএইচএল ও ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন।

প্রধান অতিথির কাছ থেকে ‘বেস্ট এন্টারপ্রাইজ অব দ্য ইয়ার ২০২৪’ পুরস্কার গ্রহণ করেন ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মাহবুবুল আলম।

অনুষ্ঠানে আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএইচএল ওয়ার্ল্ডওয়াইড এক্সপ্রেস বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. মিয়ারুল হক এবং দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম।

দেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ‘বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড’-এ ‘বেস্ট এন্টারপ্রাইজ অব দ্য ইয়ার’ সম্মাননা প্রদান করায় ডিএইচএল, ডেইলি স্টারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান ওয়ালটন হাই-টেকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মাহবুবুল আলম।

মাহবুবুল আলম বলেন, ‘ওয়ালটন ব্র্যান্ডের প্রতি অগণিত ক্রেতা, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা, ভালোবাসা ও সমর্থনের ফলে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এ সম্মাননা অর্জিত হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, বৈশ্বিক বাজারে ওয়ালটনকে অন্যতম সেরা গ্লোবাল কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশেকে এআই, আইওটি সমৃদ্ধ বিশ্বের সর্বাধুনিক, উদ্ভাবনী, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব স্মার্ট প্রযুক্তিপণ্যের উৎপাদন হাবে পরিণত করা।’

মাহবুবুল আলম আরও বলেন, ‘ইতিমধ্যে ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি পণ্যে এআই, আইওটি বেজড উদ্ভাবনী ও সর্বাধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি এবং ফিচার সংযোজনের মাধ্যমে হাই-টেক পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছে ওয়ালটন। পাশাপাশি ‘‘মেড ইন বাংলাদেশ’’ ট্যাগযুক্ত ওয়ালটন ব্র্যান্ডের স্মার্ট পণ্য বৈশ্বিক ক্রেতাদের আস্থা ও মন জয় করে নিচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এরই মধ্যে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার ৫০টিরও বেশি দেশে ওয়ালটনের ব্র্যান্ড বিজনেস সম্প্রসারণ হয়েছে।’

ডিএইচএল-ডেইলি স্টার বিজনেস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের মাধ্যমে ওয়ালটনের এই অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত হবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

উল্লেখ্য, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০০ সাল থেকে ডিএইচএল এক্সপ্রেস ও দেশের শীর্ষ ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার যৌথভাবে বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে। এবারের ২৩তম আসরে ২০২৪ সালে নিজ নিজ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অসামান্য প্রচেষ্টা ও অবদানের জন্য ওয়ালটনসহ দেশের মোট পাঁচ ব্যক্তি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স শিল্পে সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ডসহ চলতি বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে ওয়ালটন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইএসজি (এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্ন্যান্স) ক্যাটাগরিতে ‘এক্সিলেন্স ইন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’, ‘গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড’, ‘এসডিজি ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’, যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল কর্তৃক পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি হিসেবে লিড প্লাটিনাম সনদ।

